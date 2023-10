Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi était, hier, à Tizi Ouzou dans une visite d'inspection au niveau du nouveau stade de 50 000 places portant le nom de feu Hocine Ait Ahmed. Sur le terrain, Belaribi s'est enquis de l'avancement des derniers travaux de vérification des dernières retouches avant son inauguration. À cet effet, les responsables du projet ont présenté un compte-rendu détaillé en ce qui concerne, notamment l'entretien du gazon naturel couvrant le terrain de football ainsi que les autres infrastructures y afférentes. Actuellement, a assuré Mohamed Tarek Belaribi, dans un point de presse, le stade est terminé à 100% grâce au travail des ingénieurs algériens qui ont pu surpasser tous les problèmes qui se sont dressés devant la réalisation de cette grande infrastructure. Hier donc, Belaribi a rassuré que les travaux sont arrivés à la fin, mais il restait les dernières vérifications. Cette visite a également l'occasion de faire savoir que l'inauguration va intervenir une fois les procédures de passation de l'infrastructure à la charge du ministère de la Jeunesse et des Sports. Même s'il n'a pas donné une date précise, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la ville Mohamed Tarek Belaribi a fait savoir que le stade sera inauguré à l'occasion d'une date historique. L'autre bonne nouvelle donnée par l'hôte de la capitale du Djurdjura est la mise en place de l'équipe chargée du traitement de la pelouse. Une équipe en charge d'entretenir le gazon grâce à des équipements de dernière génération.

En fait, les travaux du nouveau stade Hocine Ait Ahmed sont arrivés aux dernières retouches consistant en la vérification précédant l'inauguration. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, le terrain avait abrité un match test pour s'assurer que tout fonctionne bien. C'est le cas de la lumière et les panneaux lumineux qui ont été testés durant la rencontre. Le match avait ainsi révélé que le stade peut abriter les rencontres des plus prestigieuses compétitions continentales et internationales. Hier, Belaribi était donc rassurant quant à l'approche imminente de l'inauguration de cette infrastructure trop longtemps attendue. Par ailleurs, le ministre n'a pas manqué de rassurer à propos des nouveaux stades prévus à Béchar et Ouargla. À ce sujet, Belaribi a assuré que les travaux vont démarrer pour doter le sud du pays d'infrastructures de haut niveau.

À rappeler enfin que les travaux de réalisation du nouveau stade de 50 000 places Hocine Aït Ahmed ont été lancés il y a plus d'une décennie.