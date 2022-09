Le secrétariat permanent du bureau politique du Parti des travailleurs PT s'est réuni ce 12 septembre, en accordant une large part au volet social, après avoir passé en revue la politique nationale. Dans le même sillage, le parti a annoncé la tenue de la session ordinaire de son bureau politique pour le 30 septembre prochain. Au volet social, le PT appelle à l'intervention de l'État pour rendre plus confortable la rentrée scolaire et universitaire, surtout que l'érosion du pouvoir d'achat malmène les petites bourses.

Le parti de Louisa Hanoune invite donc à faire preuve d'imagination pour trouver des solutions idoines à même de permettre une scolarité normale aux jeunes écoliers. Il rappelle à ce titre les louables initiatives de quelques mairies qui ont décidé de prendre en charge, sur leurs propres budgets, la fourniture de tous les articles scolaires des écoliers.

Le PT nuance toutefois que pareilles initiatives ne peuvent être systématiquement prises par toutes les communes. C'est pourquoi, il suggère que «c'est à l'Etat d'intervenir à l'occasion de cette rentrée scolaire, en sa qualité de garant de l'égal accès de tous les enfants à l'école, car ayant les moyens de le faire et de prévenir ainsi le risque de déperdition scolaire».

Le PT rappelle à ce titre «le droit à l'enseignement pour toutes et tous, gratuit et obligatoire, lequel est un acquis fondamental de la glorieuse révolution de Novembre 1954».

Le communiqué sanctionnant cette réunion focalise le sujet du manuel scolaire et de sa distribution, et insiste sur le rôle de l'État, appelé à soutenir totalement l'épanouissement des enfants. «Cela signifie aussi garantir l'accès aux cantines scolaires à tous les élèves afin d'assurer un plat équilibré à tous. Une telle mesure nécessite l'augmentation du budget alloué à ce chapitre qui, actuellement, est de l'ordre de 45 DA/plat», ajoute le PT qui évoque également les dernières décisions prises par les autorités dans le secteur de l'Éducation nationale,. Il s'agit, notamment de l'introduction de la langue anglaise dès la 3éme année primaire. Non sans dénoncer ces «agissements dans la précipitation» qui peuvent causer des dégâts insoupçonnés. Le PT rebondit sur les aspects liés à l'exercice du métier d'enseignant, notamment ceux propres aux contractuels.

« Le retour à la normale des enseignements, après la suppression du système de groupes, risque de bouleverser les conditions de travail des enseignants et l'apprentissage des élèves dans des classes pouvant aller jusqu'à 60 élèves, voire plus», relève le même communiqué qui préconise l'ouverture de postes budgétaires nécessaires pour éviter la surcharge des classes «sans quoi il serait impossible d'assurer un enseignement de qualité». Revenant au registre du pouvoir d'achat, le Parti des travailleurs alerte sur l'augmentation fulgurante des prix des viandes rouges dans plusieurs wilayas du sud du pays.

Le secrétariat permanent du bureau politique a discuté du remaniement ministériel opéré par le président Tebboune jeudi dernier,rappelle le rapport du PT. À la faveur de ce remaniement le PT focalise le secteur de la santé et s'interroge: «Ce changement va-t-il mettre fin à la rupture récurrente de médicaments dont la pénurie touche plus de 600 produits?» Le PT renvoie dans la foulée à l'actualité concernant l'université et les professeurs chercheurs.

La formation de Louisa Hanoune aborde, par ailleurs, ses thèmes de prédilection comme la politique, le multipartisme... Au plan international, le PT constate «la crise énergétique mondiale provoquée par la guerre en Ukraine avec ses cortèges effarants de morts, de blessés, de déplacés et de destructions et devant l'inflation planétaire».

Pour le PT, «notre paysdoit faire face à une sollicitation accrue pour l'augmentation de l'exportation de gaz de la part de pays européens et même de l'Union européenne, liée à l'Algérie par un Accord d'association». Sur le registre des libertés démocratiques, le Parti des travailleurs exprime son «total soutien au journaliste d'Echorouq - Belkacem Houam», emprisonné dernièrement et rappelle l'urgente nécessité «du respect de la liberté de presse, partie intégrante de la démocratie».