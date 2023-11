Constant dans son soutien à la cause palestinienne, le Parti des travailleurs (PT) a condamné dans les termes les plus durs les massacres que commet l'occupant sioniste contre les Palestiniens. La formation de Louisa Hanoune a été également très critique de la position américaine sur la situation dramatique qui prévaut à Ghaza depuis plus d'un mois.

«Malgré les condamnations de ces massacres abominables, la multiplication des appels au cessez-le-feu venant de nombreux États, organisations internationales, personnalités,... mais aussi malgré les mobilisations historiques des peuples à travers le monde entier et particulièrement aux États-Unis condamnant le génocide du peuple palestinien et appelant à un cessez-le-feu immédiat, Joe. Biden et son administration refusent de suspendre leur autorisation à massacrer le peuple palestinien», s'est indigné le PT dans un communiqué.

Le parti de Louisa Hanoune a énuméré des faits attestant le parti pris flagrant et le soutien des USA à l'entité sioniste. «Après le soutien politique inconditionnel, le soutien militaire par l'envoi de deux porte-avions et la fourniture d'armes et de munitions, l'impérialisme américain vient de faire voter une aide financière à l'État sioniste de 14 milliards de dollars par la Chambre des représentants dont le président a déclaré lors des débats:«nous ne pouvons pas perdre une minute pour fournir à Israël l'aide dont il a besoin»», a fait savoir le PT. Et à ce dernier de pointer l'occupant sioniste «génocidaire» à qui sont destinés ces milliards de dollars et qui «ne perd pas ces minutes pour assassiner un Palestinien toutes les quatre minutes». Pour le PT, ce sont Netanyahu, son gouvernement et son armée qui massacrent les Palestiniens à Ghaza, les assassinent en Cisjordanie, les emprisonnent par milliers, répriment sans ménagement ceux des frontières de 1948. «Mais les véritables responsables de ces crimes atroces sont ceux-là même qui ont été désignés par les centaines de milliers de manifestants américains qui se sont rassemblés, samedi 4 novembre à Washington, dans l'une des plus puissantes mobilisations pour exiger un «cessez-le-feu immédiat» dans la bande de Gaza, en enduisant de peinture rouge les murs et les portes de la Maison-blanche et en clamant:«Nous te disons non, Joe le génocidaire».

Le PT a mis en avant le décalage entre les opinions publiques de nombreux pays et leurs dirigeants. «Comme à Washington, dans de nombreuses villes dans le monde, malgré la pression médiatique, le mensonge et les campagnes infâmes menées contre tous ceux qui osent des critiques ou manifestent un soutien au peuple palestinien meurtri, les travailleurs et les peuples sont sortis par centaines de milliers et par millions, aux cris: «Aarrêtez ce massacre», «cessez le feu immédiatement» dans la bande de Ghaza, «levez le blocus criminel», fait observer le PT. Dans les capitales et les villes des pays des grandes puissances, les peuples exigent de leurs gouvernements d'arrêter leur soutien inconditionnel à l'entité sioniste et condamnent leur refus d'appeler au cessez-le-feu, a encore pointé le PT.

Le PT a désigné aussi du doigt des régimes, en particulier les régimes arabes, car complices des massacres et des crimes de l'entité sioniste par les relations diplomatiques et économiques qu'ils entretiennent et maintiennent toujours avec lui. Ils sont également complices par leur «refus honteux et lâche» de porter secours à la population de Ghaza en brisant le blocus qui affame et assoiffe 2,4 millions de personnes en manque de nourriture et d'eau, qui achève des blessés graves, des malades chroniques faute de médicaments, de soins et d'hôpitaux détruits par la barbarie sioniste. «Honte à tous ces gouvernements qui ne se soumettent pas à l'exigence de leurs peuples de rompre leurs relations avec cette entité barbare dont des ministres menacent publiquement et ouvertement le peuple palestinien d'extermination y compris par l'arme atomique», s'est alarmé le PT. Ce dernier a considéré «honteux» le comportement de tous ceux qui se taisent devant cette barbarie et qui cautionnent de tels actes.

Le PT a réitéré son soutien inconditionnel au combat du peuple palestinien pour la réappropriation de tous ses droits historiques, de toute sa terre spoliée par les sionistes. «Pour acter avec force le soutien de tout le peuple algérien, le PT appelle les plus hautes autorités du pays à sortir notre pays de la Ligue des États arabes», a conclu le PT.