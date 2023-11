«Le pouvoir d'achat est une ligne rouge!». Le président de la République ne cesse de le répéter. C'est même la plus grande de ses priorités. C'est dans ce sens qu'il a décidé d'employer les gros moyens pour freiner l'inflation mais aussi couper l'herbe sous les pieds des spéculateurs. Ainsi, en plus d'une loi de finances résolument tournée vers le social, Tebboune a décidé d'ouvrir l'importation de certains produits qui ont connu une hausse ces dernières semaines. Cela est, notamment le cas, pour les viandes blanches, dont les prix jouent au «yo-yo» depuis un petit moment déjà.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a donc «débloqué» l'importation de ce produit très

«Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a accordé plusieurs licences d'importation de viande blanche», indique le département de Abdelhafid Henni dans un communiqué.

La même source précise que ces licences ont été attribuées au profit d'entreprises publiques et d'opérateurs privés. «Cette mesure vise à accorder des licences temporaires afin de constituer un stock stratégique pour approvisionner le marché national», soutient le ministère.

Une bonne chose surtout que l'opération ne sera pas limitée qu'aux offices publics. Ce qui devrait permettre de «remplir» très rapidement les stocks, et voir ainsi le poulet redescendre sur terre. La tutelle annonce que l'opération se poursuivra jusqu'à un retour à la normale des prix. «Cela afin de protéger les droits des citoyens et de contrôler le marché national», précise la même source.

Les premiers poulets étrangers devraient arriver très prochainement sur le marché. À cela, il faut ajouter la décision du président Tebboune de réduire au maximum la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la production avicole. Ce qui va augmenter l'offre pour pousser les prix vers le bas. C'est également le cas pour les légumineuses!

Très demandés en période hivernale, les lentilles et haricots secs ne devraient pas manquer. Comme l'a ordonné le chef de l'État, des opérations d'importation des légumineuses ont été lancées, il y a un bon moment déjà.

Des quantités ont déjà été reçues et mises sur le marché, notamment au niveau des points de vente de l'Office Algérien Interprofessionnel des Céréales (Oaic). Elles ont été vendues à des prix réglementés. 21000 tonnes de légumineuses sont arrivées, jeudi dernier, au port d'Alger.

«Un navire chargé de 10.000 tonnes de pois chiches et de 6.000 tonnes de lentilles a accosté, jeudi au port d'Alger, dans le cadre de la régulation du marché national», indique un autre communiqué du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Un autre navire, chargé de 5.000 tonnes de légumineuses (lentilles et pois chiches), est arrivé, hier, au port de Mostaganem, fait savoir la même source. Comme pour les viandes blanches, l'opération se poursuivra jusqu'à constitution d'un stock stratégique. «Au moins jusqu'à la fin de l'année en cours», est-il souligné. Il nr s'agit là que du début du «remède» de Tebboune pour contrer l'inflation qui touche actuellement le monde entier.

Le président de la République, qui a décidé de prendre en main l'épineux dossier du pouvoir d'achat, a annoncé des mesures concrètes pour faire baisser les prix, notamment des produits de large consommation.

On ne parle pas là des produits subventionnés, comme l'huile ou le sucre dont les prix n'ont pas bougés étant soutenus par l'État, mais de tous les produits qui entrent dans le panier de l'Algérien moyen.

En effet, Tebboune a décidé de «libérer» les importations sur les produits qui ont connu des tensions au cours de l'année écoulée.

De plus, ces produits bénéficient d'importantes exonérations fiscales. Ce qui doit permettre de les voir arriver sur le marché en quantité à des prix des plus abordables.

Néanmoins, le chef de l'État ne va pas se contenter de sortir le «chéquier» pour réguler. Une opération de numérisation de toutes les opérations qui concernent ces produits est en cours. Cela doit permettre une meilleure traçabilité pour connaître exactement nos besoins ainsi que ce que l'on ramène. Ça devrait réduire la marge de manoeuvre de la mafia de la spéculation.

Cette dernière est toujours dans l'oeil du cyclone avec une guerre sans merci contre un acte que Tebboune a criminalisé. 2024 sonnera donc comme l'année de la consolidation du caractère social de l'État...