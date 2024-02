L'Expression: Bonjour Kirill. Vous venez tout droit du Canada avec dans vos bagages un système d'accréditation pour les services de santé. Pouvez-vous nous présenter Accréditation Canada?

Kirill Kornilov: Notre organisation se concentre sur l'évaluation de la qualité des services hospitaliers. Nous travaillons étroitement avec les établissements de santé pour les aider à améliorer leurs prestations et leur efficacité. Pour ce faire, nous élaborons des normes et des directives basées sur des données probantes, qui sont conçues pour s'adapter à différents contextes sociaux, environnementaux, culturels et linguistiques. Notre approche repose sur une philosophie centrée sur l'individu, ce qui signifie que nous considérons chaque patient comme une priorité et cherchons à améliorer leur expérience et leur prise en charge. Cette philosophie se reflète dans notre collaboration avec un large éventail d'acteurs du domaine de la santé, notamment les gouvernements, les autorités sanitaires, les hôpitaux, les professionnels de la santé et les décideurs politiques. Nous croyons fermement en l'importance de la participation active des parties prenantes dans le processus d'élaboration des normes. À cette fin, plus de 410 personnes, dont des patients, des prestataires de soins, des médecins, des experts et des décideurs politiques, contribuent activement à nos comités techniques et à nos conseils consultatifs scientifiques. Leur expertise et leurs points de vue diversifiés enrichissent notre travail et garantissent que nos normes reflètent les besoins réels du secteur de la santé.

Mais en quoi consiste exactement votre travail?

Nous avons élaboré plus de 120 normes consensuelles et méthodes d'évaluation fondées sur des données probantes. Pour mieux comprendre notre fonctionnement, on peut le comparer à celui d'un institut de normalisation tel que l'ISO 9002 pour les entreprises. Nous définissons des normes rigoureuses que les établissements de santé doivent suivre, et nous leur délivrons des accréditations s'ils parviennent à respecter ces normes. En fin de compte, notre objectif est de promouvoir un changement positif et une amélioration continue de la qualité des soins de santé, dans l'intérêt des patients et de la société dans son ensemble. Notre présence s'étend sur plus de 12 500 sites répartis dans 43 pays, y compris toutes les provinces et territoires du Canada, chacun desservant des populations aux besoins diversifiés. Nous avons une expérience établie dans les pays du Maghreb depuis plusieurs années, notamment en Tunisie, où les établissements qui ont fait appel à nos services sont devenus des références dans le domaine. Notre intérêt pour le marché algérien réside dans la possibilité de proposer des modèles adaptés pour une meilleure gestion des ressources humaines et matérielles à des établissements sanitaires.



Justement, que proposez-vous pour l'Algérie?

Accréditation Canada est déjà intervenue en Algérie à deux reprises. La première fois, à l'invitation de l'ambassade du Canada, pour établir des contacts avec les acteurs publics et privés. La seconde fois, lors de sa participation au Salon «Amtex 2024», dédié au tourisme médical en Algérie. Depuis quelques mois, nous avons un représentant local, un professionnel algérien du domaine médical, chargé de sensibiliser les acteurs de la santé à l'importance de notre accréditation et à ses avantages en termes de qualité des soins et d'économies financières. Notre objectif est d'apporter notre vaste expérience dans l'amélioration de la qualité des soins et des services. Il est à noter qu'actuellement, il n'existe pas en Algérie de système de normalisation similaire au nôtre. Notre approche structurante peut aider les établissements accrédités à rendre leurs processus plus efficaces, à décloisonner les équipes et à les unir autour d'objectifs communs. Cette approche revêt une grande importance pour revitaliser les équipes, aussi bien au niveau hospitalier que dans le contexte macroéconomique du système de santé.

Vous intervenez directement au niveau des établissements?

Oui, mais pas que! Nous intervenons à plusieurs niveaux. D'une part, nous travaillons directement avec les établissements pour leur fournir des solutions concrètes et les guider à travers le processus d'accréditation afin d'obtenir notre label de qualité. D'autre part, nous collaborons avec les autorités publiques pour les aider à réformer leur système de santé, en repensant éventuellement leur approche et leur vision pour le système de santé du pays. Il est également important de souligner que notre label de qualité permet aux clients de faire davantage confiance aux établissements qui ont réussi à s'adapter à toutes nos normes.

Pensez- vous que votre modèle soit adapté à la réalité algérienne?

Oui. Bien sûr. Nous possédons une vaste expertise dans tous types de systèmes de santé et de structures, adaptant nos modèles aux spécificités de chaque pays et à toutes les spécialités médicales. Nos expériences sur les cinq continents ont été couronnées de succès, avec d'excellentes critiques de la part de nos clients. La transition actuelle du système de santé en Algérie, marquée par de grandes réformes et des avancées significatives, nous laisse penser que c'est le moment opportun pour collaborer avec les autorités algériennes. Avec nos 65 ans d'expérience, nous sommes convaincus que notre savoir-faire peut contribuer à l'amélioration du secteur de la santé en Algérie.