La saison hivernale approche à grands pas. Connue pour sa forte demande en énergie électrique et gazière, cette saison est des plus préoccupantes pour le fournisseur principal en produits comestibles, notamment le gaz.

Mais l'évolution du nombre de clients avec comme conséquence une augmentation de la consommation en énergie gazière y est aussi comme facteur incitant Sonelgaz à prendre des mesures à même d'améliorer la qualité et la continuité de la desserte énergétique. Pour ce faire, la société investit chaque année sur ses fonds propres à travers la réalisation de plusieurs actions entre autres; le renforcement des réseaux existants, les bouclages des réseaux, le remplacement des réseaux vétustes...

Pour cette année, l'entreprise publique a procédé à la réalisation de deux grandes opérations sur une longueur réseau dépassant les 14 km pour un financement qui s'élève à 7 milliards de centimes. Ces opérations concernent le remplacement des réseaux vétustes au niveau de quelques localités de la wilaya à savoir Akbou centre, rue de la gare, lotissement Sidi Ali, et la rue des Aurès à Béjaïa ville, qui représente une consistance importante de 2,23 km.

«Cette opération de remplacements permet de garantir l'alimentation en continu et d'éviter le risque des fuites de gaz drainées qui sont à l'origine des accidents d'explosions et d'incendies», précise le communiqué de Sonelgaz.

Quant à la deuxième opération de renforcement de nos réseaux gaz, la société a procédé au renforcement et à la création de bouclages de sécurité de nos réseaux situés dans les régions d'Ighil Ali, Tazmalt, Allaghane, Amtik N'tafath et Béjaïa ville (Taassast, Dar Nacer, Sidi Ahmed). Cette opération permet également d'améliorer la qualité et continuité de la desserte énergétique au niveau de notre wilaya, notamment pour parer au problème de chute de la pression.

Dans la même optique, nous précisons que le programme d'investissement pour l'année 2024 est déjà entamé. Il a atteint un taux d'avancement de 63%. Les A. Sidi Ahmed, Ighil El Bordj, Sidi Ouali, Daouadji, cité Soumari et Taassast 2, les travaux sont déjà achevés.

À toutes fins utiles, la Sonelgaz attire l'attention de ses clients que la remise en état des routes se fait au fur et à mesure de l'achèvement des différents projets lancés à travers toutes les localités de la wilaya.

Les nombreux chantiers en cours dans la ville de Béjaïa et dans d'autres localités attestent de cette volonté d'assurer un service convenable tant sur le plan de la qualité que sur celui de la continuité.