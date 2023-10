À quelques encablures de l'année 2024, un flou total enveloppe le marché automobile national. Ni les professionnels ni les observateurs avertis n'osent se prononcer sur le futur des quatre roues en Algérie. Les signes avant-coureurs d'une reprise des affaires dans les concessions sont pourtant bien là, avec à la clé un réel potentiel du marché. Toutefois opérateurs et experts observent une attitude de réserve, s'interdisant de faire tout pronostic. Tous jugent difficile de faire des projections sur le comportement du business, en matière de prix des véhicules neufs, notamment. Encore une fois, et concernant l'univers automobile, la nouvelle année qui approche à grands pas demeure la grande inconnue. Seule certitude, et dans un contexte inflationniste souvent importé, les Algériens sont entrés de plain-pied dans l'ère du prix. Plus que jamais, les citoyens verront leur comportement dicté par les tarifs affichés en vitrine.

En attendant, et au vu des dernières évolutions, tout plaide en faveur d'une offre diversifiée dans un marché qui aura été longtemps frappé de disette. C'est la thèse que développe notre confrère en ligne Carvision, qui relève qu'après la publication de la liste des concessionnaires agréés autorisés à entamer l'activité d'importation et de distribution de véhicules neufs, tous segments confondus, «il est probable de voir des arrivées massives d'offres de véhicules neufs dans les showrooms des concessionnaires. Après la marque italienne Fiat qui a bénéficié d'une présence sur le marché sans concurrents, et ce depuis son lancement en mars dernier, JAC et Opel se préparent à investir le marché vers la fin de l'année»; ce qui rassure déjà sur la disponibilité des modèles des marques citées et auxquelles s'ajouteront incessamment d'autres marques chinoises, particulièrement. Mais ce qui marquera le marché dès le début 2024, sera certainement la diversification de l'offre avec les arrivées attendues de marques telles que Citroën, Toyota, MG, Changan, Nissan, Geely, Chery, JMC, Dong Feng, Foton, Great Wall, Baic, en attendant Peugeot, Kia, Mitsubishi, et d'autres labels reconnus et appréciés par le consommateur algérien. Cette diversité sera donc le rayon de soleil qui transpercera l'opacité qui enveloppe le marché automobile. Ce sera la lueur d'espoir qui permettra de caresser le rêve d'acheter une voiture.