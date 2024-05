Le secrétaire général du RND a réaffirmé, hier, à Béjaïa son soutien indéfectible au président de la République et son programme politique jugeant « très positive » toute la réalisation effectuée durant son mandat. Il ne manquera pas au passage de saluer les positions courageuses prises sur le plan régional et international.

En déplacement à Béjaïa, le premier responsable du Rassemblement national démocratique, Mustapha Yahi, a tenu une rencontre avec les militants et sympathisants de son parti au niveau de l’hôtel Saldea. Dans son intervention, le secrétaire général du RND est revenu sur les questions politiques, économiques et régionales, faisant preuve d’un soutien total à la démarche du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Sans définir la nature de sa participation à l’élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain, le RND reste prudent, mais appelle ses militants et sympathisants à une participation massive au scrutin. Dans ce contexte, son secrétaire général, Mustapha Yahi reste attaché à l’option d’une candidature de consensus, à la réussite de la prochaine élection présidentielle, affirmant l’engagement entier de son parti dans la campagne de sensibilisation pour une large participation au scrutin.

C’est d’ailleurs l’objet de sa visite, hier, à Béjaïa, une ville dont il a loué tous les mérites. Et c’est pourquoi, le patron du RND a plaidé pour l’achèvement de l’ensemble des projets structurants dont a bénéficié la wilaya de Béjaïa. Tour à tour, il citera le dédoublement de la RN09, l’extension du port de Béjaïa, la station de dessalement de l’eau de mer, le projet minier de Tala Hamza, la pénétrante autoroutière, le Centre hospitalo-universitaire, bref le secrétaire général du RND a estimé que Béjaïa a beaucoup bénéficié en matière de projets et qu’il convient tout simplement de les mener à bon port dans les plus brefs délais.

Au plan international, Mustapha Yahi a salué les décisions du président de la République, qui ont redonné au pays sa place parmi les nations du monde. Il réaffirme son soutien à la cause palestinienne et dénonce les massacres que subit la population. Le Sahara occidental n’est pas en reste lorsqu’ il réitère et salue toutes les décisions et mesures prises par le président de la République depuis son élection à la magistrature suprême, qui sont à même de protéger le pays contre d’éventuels complots et attaques fomentés. Hier, le SG du RND a tenté de mobiliser ses troupes et les citoyens de manière à ce qu’ils aillent voter le jour du scrutin.