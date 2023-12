Le secrétaire général du Rassemblement National Démocratique, Mustapha Yahi, a estimé, lors de son discours à l'occasion de l'atelier intitulé «Investissement, réalité et défis», dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj que «l'Algérie a mis en oeuvre au cours des deux dernières années un ensemble de mesures à même de favoriser la reprise et le renforcement des investissements. Ces derniers étant une priorité pour la construction d'un pays solide et robuste d'une économie compétitive et intégrée au système économique mondial». Il faut dire que l'impact de ces mesures sur l'économie nationale s'est traduit par des changements majeurs qui ont engendré une nette amélioration du climat des affaires, une nouvelle attractivité et une force de négociation qui a boosté le développement des secteurs stratégiques tels que les IDE et les exportations hors hydrocarbures auxquels s'ajoutent les effets d'une nouvelle dynamique, hautement exprimée par une relance industrielle qui a révélé les réelles capacités de l'Algérie à relever les défis les plus complexes, à l'image de celui de l'industrie automobile. D'ou l'importance aujourd'hui, de transformer ces résultats en indicateurs fiables susceptibles de créer un ancrage économique fort, sur la scène régionale et internationale. À ce titre, Mustapha Yahi a expliqué, aujourd'hui, qu' «une nouvelle série juridique économique cohérente et attractive avait été finalisée, qui a le mérite de briser la plupart des restrictions soulevées par les acteurs économiques nationaux et étrangers». Il va sans dire, que cette mise à niveau régulière des dispositions juridiques et organisationnelles de l'économie nationale, s'appuie en premier lieu sur l'impératif de mettre en place les paradigmes nécessaires pour redonner à l'Algérie son lustre d'antan et la remettre au rang de plaque tournante de l'économie africaine. Un rôle qui demeure indissociable à la récente évolution, au-delà de sa position géostratégique.

Dans ces termes, le secrétaire général du RND a indiqué que «le moment est venu d'exploiter et de valoriser la situation géographique de l'Algérie, qui représente un point de contact et d'intersection entre l'Europe et l'Afrique, et sa profondeur géopolitique qui s'étend jusqu'au golfe de Guinée, ainsi que les ressources naturelles que possède notre pays et le capital humain qualifié pour bâtir une économie nationale forte et plus flexible». À ce sujet, bon nombre d'observateurs s'accordent à dire, que les grandes convoitises économique et commerciales, ne sont plus orientées comme par le passé vers l'Europe et l'Occident. La nouvelle ère économique sera africaine. L'intervention de l'Algérie reste centrale et majeure.

Cela étant, pour l'Algérie les enjeux sont aussi grands que les défis, et imposent une préparation sans failles, pour atteindre cet ultime objectif, comme le rappelle M.Yahi, précisant que «Même si les indicateurs économiques sont au vert, nous ne cachons pas que notre économie est encore confrontée à de nombreuses difficultés et obstacles, comme le manque de clarté dans le travail de certains organes administratifs en charge de l'investissement, comme l'Agence algérienne de promotion des investissements, le manque d'initiative et les hésitations dans la prise de décision de certains responsables au niveau local, et l'absence de certains textes appliqués».