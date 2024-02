Un sans-faute. Le pétrole a terminé la semaine qui s’est achevée, vendredi dernier, sur cinq séances de hausse consécutive. Cela faisait bien longtemps qu’il n’avait pas été à pareille fête.

Les cours de l’or noir ont enregistré un gain hebdomadaire d’environ plus de cinq dollars. Ce qui a permis à la référence européenne de se hisser à nouveau nettement au-dessus de la barre des 80 dollars. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril a, en effet, clos la dernière séance de la semaine, le 9 février, sur une progression de 56 cents pour afficher 82,19 dollars. Son équivalent américain, le West Texas Intermediate, pour livraison en mars a avancé de son côté de 62 cents à 76,84 dollars. Sur la plus haute marche du podium on retrouve cependant le Sahara Blend. Le baril de pétrole algérien valait 83,97 dollars selon la dernière cotation du site spécialisé Oil Price, publiée le 9 octobre. Quels sont les facteurs de ce rebond notoire ?

Les cours de l’or noir ont été dans le vert, durant toute la semaine écoulée, soutenus par une dégradation sur plusieurs fronts géopolitiques, ainsi que par de fortes tensions sur les produits raffinés, en particulier le gazole.

Les tensions au Moyen-Orient, l’entité sioniste qui s’apprête à commettre un nouveau génocide à Rafah, ville palestinienne frontalière de l’Égypte, l’assassinat d’un haut responsable du Hezbollah, les bruits de bottes entre le Venezuela, membre important de l’Opep, et le Guyana ont servi de « carburant » aux prix du pétrole. La progression de plus de 6% des deux variétés de référence de l’or noir sur la semaine tient avant tout à des « tensions géopolitiques accrues », notait Sophie Lund-Yates, d’Hargreaves Lansdown.

Le 9 février, le Premier ministre de l’entité sioniste, Benjamin Netanyahou a ordonné à son armée de préparer un « plan d’évacuation » des civils de Rafah, avant une possible offensive contre cette ville palestinienne du sud de la bande de Ghaza, frontalière de la République d’Égypte. À ce nouveau génocide qui se profile qui va probablement embraser la région il faut ajouter d’autres foyers de conflits qui couvent dans des pays grands producteurs d’or noir.

Les opérateurs s’inquiètent notamment d’une possible réaction de l’Iran après l’élimination, mercredi, en plein Baghdad, d’un haut responsable du mouvement pro-iranien des Brigades du Hezbollah, Baqir al-Saadi, basé en Irak. En Amérique latine, le Venezuela a posté vendredi des blindés légers et des navires de guerre dans la zone frontalière avec le Guyana. Un nouvel épisode du contentieux autour de la région guyanienne de l’Essequibo se dessine. Un éventuel rattachement de cette zone au Venezuela, réclamé par le président de la République bolivarienne du Venezuela Nicolas Maduro, lui donnerait accès à des réserves inestimables de pétrole.

La situation se détériore également en Russie, où des drones ukrainiens ont frappé, vendredi dernier, deux raffineries dans le sud du pays, déclenchant un important incendie sur l’un des deux sites, a rapporté l’agence Reuters. Ce ralentissement s’ajoute au faible rythme de production des raffineries américaines, dont le taux d’utilisation est tombé à 82,4% la semaine dernière, au plus bas depuis 13 mois. Même les stocks des réserves américaines de pétrole brut qui ont bondi de 5,5 millions de barils la semaine dernière, selon des chiffres publiés le 7 février par l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA), n’ont pu ralentir l’irrésistible ascension des cours de l’or noir. Cette hausse représente plus du double des deux millions de barils attendus par les analystes pour la semaine achevée le 2 février, selon un consensus établi par l’agence Bloomberg.

Le marché était focalisé sur les tensions géopolitiques. « Les cours remontent alors que les tensions persistent au Moyen-Orient, ce qui fait craindre pour l’offre », a souligné, dans une note, Susannah Streeter, analyste d’Hargreaves Lansdown. Le baril étant sur une poudrière, il ne serait donc pas étonnant que le baril explose...