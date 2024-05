La société "ALGERIA EXHIBITIONS", filiale du groupe Safex, a annoncé mardi, dans un communiqué, l'organisation de la 20e édition du Salon international de l'automobile d'Alger, au palais des expositions aux pins maritime (Alger), du 9 au 15 juillet 2024, après plusieurs années d'absence."Cet évènement majeur du secteur de l'automobile est de retour aux pavillons de la SAFEX, après des années d'absence, et marquera également le retour des amateurs du monde de l'automobile", a indiqué le société."Plusieurs espaces seront consacrés à l'exposition, notamment, les pavillons Casbah, Ahaggar, Gourara, Union et Saoura", a ajouté la société, soulignant que cette manifestation qui s'étalera sur 7 jours, se veut un espace commercial professionnel, avec la participation du secteur de l'automobile, représenté par les marques agréées en Algérie, outre le secteur des services et nombre de compagnies d'assurances et de banques.Le salon verra également, selon le communiqué, "une large participation de différentes marques automobiles agréées en Algérie, ce qui reflète leur ambition d'accéder au marché national afin de répondre aux demandes du client algérien". La société organisatrice a mis en avant, à travers son communiqué, l'importance du Salon de l'automobile d'Alger qui enregistrait, auparavant, l'affluence de 600.000 visiteurs, issus de toutes les wilayas du pays". Selon le communiqué, un évènement dédié aux vélos et motocycles est prévu en marge du Salon international de l'automobile, dont les inscriptions de participation à se poursuivent via la plateforme numérique https://registration.safex.dz/login .