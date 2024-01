Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a salué, hier, la complémentarité entre l'institution législative et le secteur de l'Intérieur, en vue de prendre en charge les préoccupations des collectivités locales, et ce, dans le cadre de l'approche prospective du président Tebboune, pour l'édification de la nouvelle Algérie, a indiqué un communiqué de la chambre haute du Parlement. Au terme des travaux d'une séance de présentation et de débat du texte de loi portant règles de prévention, d'intervention et de réduction des risques des catastrophes dans le cadre du développement durable, Goudjil s'est félicité de «la complémentarité entre le Conseil de la nation et le département ministériel, en ce sens qu'ils se partagent les intérêts et les préoccupations des collectivités locales». Goudjil a également souligné «la coordination en cours entre le Conseil de la nation et le secteur de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, en vue de prendre en charge ces préoccupations, et ce dans le cadre de l'approche prospective du président de la République autour des collectivités locales et de leurs populations, en concrétisation de ses engagements pour l'édification d'une nouvelle Algérie». Goudjil a relevé que la Constitution de novembre 2020 «a consacré cette orientation» entre l'institution législative et le secteur des collectivités locales, en termes de «prérogatives conférées au Conseil de la nation, notamment celles relatives à l'organisation locale et à l'aménagement du territoire».