L'état des lieux des écosystèmes sectoriels régionaux dédié à l'entrepreneuriat en Algérie, fera l'objet d'une enquête qui sera lancée, conjointement, par le Conseil national économique, social et environnemental (Cnese), en collaboration avec le bureau d'Algérie du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud). Un atelier de lancement de cette enquête a été organisé, hier, au siège du Cnese à Alger, où un nombre important d'intervenants, d'opérateurs et d'organismes publics et privés ont répondu présents pour apporter leurs contributions. Il s'agit de sept associations et sigles patronaux, des cinq Chambres de commerce et d'industries des wilayas de la Mitidja, ainsi que les responsables des dispositifs de création d'entreprises, sans compter les représentants de certains ministères concernés par cette opération. Dans une première phase, l'enquête ne touchera que cinq wilayas du pays, relevant la région de la Mitidja, à savoir Alger, Médéa, Tipaza, Blida et Béjaïa. Selon le président du Cnese,le professeur Sidi Mohamed Bouchenak Khelladi, «l'importance de cette étude ne peut être sous-estimée, car elle jettera la lumière sur des aspects capitaux de notre tissu entrepreneurial et contribuera à orienter les efforts vers un développement plus durable et équilibré dans toute la région de la Mitidja». Selon le premier responsable du Cnese «le conseil interministériel installé en octobre 2021 et élargi en juillet 2023 au privé, constituera le garant du suivi rigoureux de notre projet... Ce comité a pour mission d'assurer l'assistance nécessaire au bon déroulement des enquêtes à mener dans le cadre de cette étude», dira-t-il avant d'insister «la pertinence des résultats obtenus dépend de l'engagement collectif de l'ensemble des parties prenantes», dira-t-il encore. A rappeler, cependant, que cette étude à lancer vise à «dresser un état des lieux de l'écosystème relatif à l'entrepreneuriat dans la région de la Mitidja, avec un focus initial sur le secteur agro-alimentaire», note le document de présentation de l'atelier de lancement. Selon le président du Cnese, l'issue de cette enquête aura un impact certain sur la suite des événements dans le secteur de l'entrepreneuriat. «Les résultats qui émergeront de cette étude auront un impact direct sur les politiques, les programmes et les initiatives en faveur de l'entrepreneuriat dans la région de la Mitidja», confiera-t-il. Selon l'orateur, l'essor de cette étude contribuera à définir des dispositifs adaptés pour l'accompagnement des porteurs de projets, l'identification des difficultés et obstacles rencontrés par les industriels et, enfin la proposition des actions prioritaires et concrètes, ainsi que des principaux leviers d'amélioration à proposer aux hautes autorités publiques pour plus d'efficacité et un meilleur ciblage. Pour la représentante résidente du Programme des Nations unies Pnud en Algérie, Mme Blerta Aliko «cette étude constitue un exemple supplémentaire de la pertinence du partenariat entre l'Algérie et le Pnud... il est d'autant plus pertinent pour le Pnud, qu'il intervient à un moment charnière, où l'Algérie s'est engagée dans des réformes importantes de son modèle socio-économique, qui malgré les performances encourageantes des exportations hors hydrocarbures, restent encore en dessous des performances du secteur des hydrocarbures». Estimant le rôle important du secteur privé dans le renforcement du potentiel économique, elle évoquera, par ailleurs, la révision du Code des investissements, la mise en place de mesures fiscales incitatives et garanties de crédits pour investissements, la restructuration du dispositif d'entrepreneuriat avec la création de l' Anade et l'Aapi, le lancement du programme Disrupt, et d'autres mesures contenues dans le plan du gouvernement 2020/2024, qu'elle a énuméré, dans son volet entrepreneuriat. L'objectif de cet atelier qui a vu la participation de l'essentiel des intervenants concernés, étant «de sensibiliser les parties prenantes sur l'importance de ces enquêtes et de présenter les questionnaires, les méthodes de participation en ligne et papier, ainsi que le site-web dédié aux enquêtes». Le Cnese veut scanner l'activité entrepreneuriale et l'écosystème qui la sous-tend, afin de permettre aux pouvoirs publics de disposer d'outils d'aide à la décision centrale, mais aussi locale, pour corriger le tir sur le terrain.