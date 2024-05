La communauté algérienne établie à l'étranger a toujours joué un rôle prépondérant dans la défense de l'unité nationale du pays et de sa stabilité politique. Cette diaspora a connu de rudes épreuves en tant que communauté en soi à l'étranger. Elle a su sauvegarder son attachement au pays et le renforcement du lien patriotique à son égard.

Cette attitude trouve sa justification dans le rôle joué par cette dernière durant la période du Mouvement national et son étape cruciale de la Révolution nationale pour la libération du pays du joug colonial français.

Ce rôle extraordinaire et caractérisé par un engagement sans faille à l'égard de la cause nationale a valu à la diaspora algérienne un respect et une reconnaissance sans égal de la part de l'État algérien. À ce propos, l'État ne cesse de prendre des mesures importantes à l'égard de cette communauté qui a fait ses preuves quant à sa mobilisation pour l'intérêt national en jouant son rôle avec bravoure et courage à l'étranger. Les cinq dernières années ont été caractérisées par la prise en charge sérieuse et importante des préoccupations de la communauté algérienne établie à l'étranger. L'État algérien a passé un message fort en ce sens visant à rappeler que la diaspora algérienne est le prolongement naturel de l'Algérie. La diaspora algérienne a été saluée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui s'est félicité de «la volonté forte des membres de la communauté nationale à contribuer et à apporter un plus aux efforts collectifs consentis par l'Algérie dans le processus de développement global, d'où la nécessité de mettre en place les mécanismes adéquats nécessaires à cette opération. Je refuse d'anéantir les espoirs des jeunes désirant construire l'avenir de leur pays», a-t-il indiqué. Cette démarche a été renforcée et consolidée par des décisions qui ont été prises par Abdelmadjid Tebboune à l'adresse de la communauté nationale établie à l'étranger. Dans ce sens, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait rappelé qu' «‘il s'agit non seulement de s'intéresser aux préoccupations de notre communauté et de répondre à ses besoins mais de renforcer, également, ses liens avec le pays et d'associer ses membres au processus du développement global et aux efforts visant à renforcer la place et le rôle de l'Algérie sur la scène internationale», rappelle-t-on. L'une des décisions prises par l'État algérien à l'égard de ses enfants établis à l'étranger, c'est l'élargissement du «système national de retraite aux ressortissants algériens résidant à l'étranger, salariés et non salariés (chefs d'entreprise), et ce en vertu d'un décret présidentiel relatif à leur affiliation volontaire à ce système». Cette mesure a apporté un grand soulagement à la diaspora algérienne qui s'est vue rétablie dans son droit en tant qu'entité appartenant à part entière à l'Algérie. Plusieurs mesures en lien avec les facilités relatives au déplacement de la diaspora vers le pays à travers le transport aérien et connexes. La communauté nationale établie à l'étranger ne s'est jamais comportée comme moyen d'entrave à l'égard de la mère patrie. Cela a été prouvé par son engagement dans sa participation sans ambages dans la vie politique en apportant sa contribution quant au parachèvement de l'édifice constitutionnel. La diaspora algérienne a toujours répondu par sa présence massive lors des situations particulières qui ont marqué le pays de par l'histoire. On se souvient quand la diaspora avait infligé une leçon aux officines étrangères qui voulaient exporter une image très dangereuse et pernicieuse de l'Algérie durant la décennie rouge où le terrorisme islamiste battait son plein.

La diaspora algérienne avait donné une gifle aux puissances internationales qui cherchaient coûte que coûte à isoler l'Algérie et préparer sa dislocation. Ce rôle de la diaspora a été vu par leurs compatriotes comme un sursaut salvateur des plus chers. Aujourd'hui et plus que jamais, la diaspora algérienne est appelée à jouer son rôle patriotique en apportant durant l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain sa pierre à l'édifice dans la perspective de construire une Algérie moderne et fidèle à ses principes fondateurs.