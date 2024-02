Le Salon international de la pharmacie en Algérie Siphal, a pris effet, dès hier, à la Société algérienne des foires et exportations (Safex) où il se poursuivra jusqu'au 17 de ce mois. L'évènement qui boucle sa 18e édition voit la présence de 170 participants, entre laboratoires, intervenant dans la parapharmacie, acteurs de l'industrie pharmaceutique, institutions publiques et autres corporations activant dans le domaine du pharma. C'est là une sensible hausse du taux de présence à ce rendez-vous phare de la pharmacie et de l'industrie pharmaceutique, vu qu'en 2023 le total de participants était arrêté à 150 exposants. Les organisateurs de cette manifestation s'attendent à une forte affluence, soit 10 000 visiteurs en quatre jours. Les managers en charge de l'organisation de ce 18e Siphal soignent particulièrement les aspects liés à la communication et aux espaces qui accueillent les thématiques à débattre par les spécialistes, surtout que celle de l'actuelle édition porte sur «Les enjeux de l'industrie pharmaceutique algérienne». Celle-ci est assortie d'un panel qui aide à comprendre les enjeux et les opportunités émergentes, notamment à l'export. Aussi, la pharmacovigilance en Algérie sera particulièrement à l'étude pour «souligner l'importance de la surveillance des médicaments, afin d'assurer la sécurité des patients», est-il indiqué. Les experts nationaux et internationaux exploreront des questions en lien avec «le rôle essentiel de la Cnas en tant qu'acteur incontournable dans la prise en charge sociale des citoyens, les études en bioéquivalence, l'intérêt et les contraintes de l'internalisation des activités de recherche et développement, ainsi que la stratégie d'internationalisation du marché des dispositifs médicaux en Algérie». «Le Siphal est un salon citoyen qui vise à soutenir l'effort des autorités du pays tendant à engranger les 30 milliards de dollars d'exportations, hors hydrocarbures, à l'horizon 2030», soutiennent les organisateurs, à l'instar du directeur du Siphal, Yacine Louber, qui souligne l'importance de cet évènement qui vise à prolonger les efforts déployés par les autorités compétentes, tant pour promouvoir le modèle singulier algérien à l'échelle régionale et continentale que pour soutenir les initiatives d'exportation des opérateurs locaux vers de nouveaux marchés. Et le même responsable d'ajouter que l'état des exportations pharmaceutiques sera examiné puis accompagné d'une évaluation des situations actuelles pour déboucher sur des recommandations stratégiques. L'Algérie qui parvient à satisfaire ses propres besoins en médicaments à hauteur de 70% a une réelle fenêtre de tir via les «formes sèches» enchaîne-t-il. «Cette internationalisation englobe non seulement l'exportation des produits pharmaceutiques algériens, mais également la promotion de collaborations avec des acteurs internationaux, l'accès à de nouveaux marchés et l'adoption des meilleures pratiques mondiales», explique-t-il enfin. Plusieurs laboratoires animent donc l'actuel Siphal, à l'instar des laboratoires Frater-Razes, connus pour leurs médicaments génériques et biosimilaires... Mais également pour leur engagement dans la lutte contre les maladies du siècle. Citons en outre les laboratoires Orion Lab spécialisés dans les médicaments anticancers et cytotoxiques et qui contribuent à l'allègement de la facture d'importation de médicaments. Les capacités de production annuelles d'Orion Lab ont récemment été estimées à 20 millions de gélules et 115 millions de comprimés. Pour les formes injectables, les capacités ont été estimées à 4 millions de flacons par an. Orio Lab est un investissement qui s'élève à près de 5 milliards de dinars. Cette réalisation répond aux normes et standards internationaux en vigueur pour produire des médicaments génériques cytotoxiques dans l'objectif de couvrir les besoins locaux, avec des visées à l'export, tout en étant façonneur CMO pour les laboratoires locaux et étrangers. Le Siphal est placé sous le patronage du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique et le ministre de la Santé.