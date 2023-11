Les Algériens ont célébré, hier, le déclenchement de leur révolution d'indépendance. Elle s'est avérée être l'une des plus grandes du XXe siècle. Lancée via une déclaration qui revient sur les causes qui l'ont engendrée et ses objectifs à court, moyen et long terme, l'on pouvait qualifier le rêve des initiateurs d'utopie irréalisable. Mais lorsqu'on met un rêve à la portée d'un peuple, ce dernier réalise des miracles. La révolution algérienne aura été une sorte de «réaction nucléaire». Tels des atomes, chaque citoyen a transmis son énergie à l'autre, de sorte que le souffle de la révolution a très vite atteint toutes les classes sociales et pénétré tous les métiers. En quelques mois, le peuple se l'est appropriée et le reste a suivi. Ce sont là les propos d'un révolutionnaire anonyme qui a pris le maquis, à l'image de milliers d'autres jeunes Algériens et qui a découvert au fil du temps la dimension inimaginable de ce que fabriquait le peuple avec toutes ses composantes. Les étudiants qui ont rejoint les rangs de l'ALN, la voix de l'Algérie à l'ONU, au niveau de la Ligue arabe, dans les terrains de football, dans les salles de spectacle à travers le monde entier, dans les journaux et la radio...Bref, la révolution avait ceci de grandiose est qu'elle n'était pas seulement armée. Tout était champ de bataille pour ces centaines de milliers de militants de la cause d'indépendance.

En évoquant le souffle de novembre, il vient à l'esprit de Mohamed Ghafir, dit Moh Clichy, combattant de la Fédération de France du FLN, une séquence de lutte dont il a été acteur. Arrêté par la police française pour ses activités révolutionnaires, Moh Clichy, à l'origine baroudeur, a servi la révolution en lisant, à son procès, un message destiné à la Justice coloniale. «Nous sommes des Algériens, à ce titre, nous n'avons fait que notre devoir au service de la révolution de notre peuple. Nous nous considérons comme des soldats qui se battent et savent mourir pour leur idéal», dit le message. Cette prise de parole qui met le soldat qu'il était éternellement au service de la révolution, lui a fait dire: «Nous faisons partie intégrante de l'Armée de Libération nationale. Nous avons des chefs à qui nous devons obéissance. Nous avons un Gouvernement, le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne (G.P.R.A), que nous reconnaissons seul capable de nous administrer sa justice.» Une gifle à l'administration judiciaire française qui voit en face d'elle un Algérien qui «compromet» sa défense pour une cause autrement plus grande. «Nous déclinons (...) la compétence des tribunaux français. Quel que soit votre verdict, nous demeurons convaincus que notre cause triomphera, parce qu'elle est juste et parce qu'elle répond aux impératifs de l'Histoire.» Le message qui a été lu par la totalité des prisonniers FLN-ALN de l'époque était dédié «à la mémoire des Martyrs Algériens morts pour la libération de leur patrie», disait Moh Clichy. Cette lettre, qui a rehaussé la crédibilité de la révolution aux yeux de beaucoup d'observateurs, participe de l'extraordinaire diversité des luttes pour l'indépendance du pays. Entre autres actions menées, le FLN à l'étranger aura été le déploiement d'une armée de jeunes universitaires qui ont plaidé la cause du peuple algérien auprès des opinions publiques occidentales et orientales. «Même au Japon», a relevé Noureddine Djoudi à L'Expression. La lutte c'était aussi les gigantesques grèves de la faim dans les prisons du colonialisme en Algérie et en France. C'était aussi les manifestations populaires en décembre 1960 à Alger et le 17 octobre 1961 à Paris. Lesquels étaient suivis par un appel du FLN aux Français que les Algériennes de France étaient chargées de distribuer. «Les tenants du colonialisme qui espèrent de la guerre d'Algérie pendant encore de longs mois, les Comploteurs-plastiqueurs-fascistes, pressent le gouvernement français d'intensifier la guerre», disait l'appel des révolutionnaires au peuple de France. Le souffle du 1er Novembre 1954, ce sont toutes ces actions qui convergent vers la détermination d'en finir avec le système colonialiste français. Aujourd'hui, 69 ans après cet acte fondateur de la révolution, l'Algérie est une nation véritablement indépendante avec son économie, sa culture et son armée forte, puissante et républicaine.