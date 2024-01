Après une année de vaches maigres, les fellahs reprennent l'espoir d'une bonne saison agricole. La pluie est tombée en abondance durant les dernières 24 heures. Il a plu des cordes durant toute la journée d'hier. Le retour des précipitations a réjoui les agriculteurs, qui craignaient pour leur récoltes. Les dernières pluies enregistrées dans plusieurs wilayas du pays ont renforcé les réserves en eau. Les quantités de pluie sont importantes. La preuve en est, cinq wilayas du nord du pays étaient placées hier en vigilance orange, pour cause du mauvais temps, selon un BMS émis par les

services météorologiques, qui concerne les wilayas de Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, Béjaia, Jijel et Sétif. Les cumuls enregistrés ont atteint les 30 mm dans certaines localités. Ce sont parmi les 34 wilayas très touchées par l'épisode de la sécheresse de 2023. La bénédiction du ciel est, en effet, de retour après que la sécheresse a fait des ravages dans le nord du pays. C'était il y a une année. Aujourd'hui, les fellahs continuent d'être aidés par l'Etat. Ils sont nombreux à pouvoir bénéficier, des mesures décidées par le chef de l'Etat, en leur faveur après un an de périodes de privations.

Des quotas importants de semences et d'engrais leur ont été attribués à titre gracieux pour les aider à se remettre sur pied et participer à relever le défi de la sécurité alimentaire du pays, ce qui a permis à la campagne labours-semailles d'avancer dans le bon sens. Plus de 2,2 millions d'hectares ont été labourés au titre de la saison 2023-2024. Les dernières précipitations tombées en abondance, représentent donc la cerise sur le gâteau. La miséricorde du ciel n'a pas fait que des heureux. Les services de secours relevant de la Protection civile, ont dû retrousser leurs manches durant ces dernières 48 heures. C'est ce qui ressort du dernier bilan parvenu à notre rédaction par la Dgps faisant état de la hausse de la fréquence des interventions effectuées par les infatigables pompiers. Ses différentes unités ont effectué 6 416 interventions, ce week-end, au rythme d'une intervention toutes les 26 secondes. Le retour du mauvais temps a été accompagné par d'une recrudescence des accidents de la circulation.

273 interventions ont été effectuées par les secouristes à travers plusieurs wilayas du territoire national. Huit décès et 484 blessures ont été déplorés par la Dgpc.