L'étape politique qui caractérise l'Algérie actuellement exige que la démarche politique qui sera adoptée soit au même niveau de cette étape cruciale et déterminante.

L'Algérie est entourée d'une ceinture de feu au niveau de ses frontière et sur le plan régional l'enjeu de la sécurité stratégique se pose avec acuité. Côté international, les choses se compliquent davantage au vu de la nouvelle recomposition et reconfiguration des relations internationales, préparant ainsi la mise en place d'un nouvel ordre mondial.

Cette phase politique impose une espèce de vigilance extrême à même de permettre au pays d'éviter le spectre des guerres civiles et des conflits communautaristes source d'exploitation des puissances internationales dans la perspectives de les galvaniser avec l'objectif de disloquer les pays souverains et les transformer en des suzerainetés à la solde de leurs intérêts étroits.

La souveraineté nationale et la cohésion du pays sont des notions phares qui encadreront d'une manière effective le contexte politique et constitueront l'épine dorsale en termes de sauvegarde et de la défense de la sécurité nationale du pays. L'Algérie s'apprête à vivre un événement politique de taille, il s'agit de l'élection présidentielle anticipée de 7 septembre prochain. Cette dernière se déroulera dans une conjoncture très sensible et délicate dans laquelle se trouve le pays, à travers des menaces et des dangers qui se manifestent au niveau de ses frontières et au plan régional.

La classe politique est appelée à revoir son «arsenal» conceptuel afin d'appréhender la situation politique actuelle du pays. L'enjeu géopolitique régional exige que les partis doivent s'arrimer au contexte de l'heure et tracer une feuille de route électorale en lien avec la prochaine présidentielle anticipée. Les concepts, comme la «souveraineté nationale», «la cohésion nationale» et le front interne» seront présentés comme des clés par excellence durant le long du processus électoral de la présidentielle du 7 septembre prochain. Le potentiel électoral sera focalisé essentiellement sur l'enjeu qui touche le pays, à savoir l'unité et la sécurité nationales. La dynamique électorale sera orientée vers des slogans et des thématiques qui consacreront des notions politiques qui feront de la sauvegarde du pays et de la défense de ses frontières et la mobilisation des énergies patriotiques. Les partis politiques se verront dans l'obligation, d'une façon objective, de s'arrimer aux enjeux de la sécurité et de la mobilisation patriotique pour pouvoir se situer dans le processus électoral de la prochaine présidentielle.

Il faut rappeler que la tâche est tellement grande que la question ne sera pas tranchée au niveau d'une démarche unilatérale qui sera l'oeuvre d'un seul parti politique. L'enjeu sera entériné et appuyé par des forces et des alliances dont le consensus autour des slogans sus-cités, surtout celui en lien avec le front interne et l'enjeu de la sécurité nationale. Donc, la prochaine présidentielle anticipée sera déterminée par des orientations qui feront de la stabilité du pays et de sa cohésion nationale un leitmotiv de taille. La mise en place d'un cadre politique de grande envergure pour canaliser le potentiel patriotique dans le cadre de la mobilisation à même d'asseoir les jalons du front interne permettra de donner plus de sens et de profondeur au prochain scrutin.

La classe politique est appelée à s'entendre sur le «minimum patriotique» qui va constituer le consensus national au début du processus électoral de la présidentielle anticipée.

Les alliances qui commencent à se dessiner s'inscrivent dans cette perspective politique consensuelle. Les mots d'ordre et les slogans vont se manifester d'emblée dans le cadre de la mobilisation patriotique pour la défense de la souveraineté nationale et le renforcement de la cohésion du pays et la consolidation du front interne. L'élection présidentielle du 7 septembre se démarquera, d'une manière claire et nette, de la question de la défense de la souveraineté nationale et faire d'elle un étendard concret dans le cadre de la mobilisation des forces vives de la nation, afin de réussir le challenge électoral de la présidentielle anticipée.