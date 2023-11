L'anniversaire du déclenchement de la guerre de libération, le 1er Novembre 1954, et l'anniversaire de l'indépendance du pays, le 5 Juillet 1962. Ce sont ces deux principales haltes de notre histoire que le Président choisit à chaque fois pour offrir au pays une nouvelle infrastructure sanitaire de qualité. C'est le style Tebboune.

Au-delà de la forte symbolique que représente le choix de ces dates, le Président a toujours placé le secteur de la santé au coeur de ses préoccupations, estimant que la santé est un pilier essentiel du bien-être de la nation.

Hier, le président de la République a inauguré l'hôpital spécialisé «mère-enfant de l'Armée» à Beni Messous (Alger), à l'occasion de la commémoration du 69e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954. Accompagné par le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chanegriha, et du ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, le Président a visité les différentes structures de cet hôpital moderne. D'une capacité de 278 lits, ce nouvel établissement spécialisé dans les maladies de la mère et de l'enfant, représente un modèle conforme aux normes internationales en vigueur dans la réalisation de ce genre de projets. Il est considéré comme l'une des réalisations de qualité qui vient renforcer la prise en charge médico-sociale des personnels de l'ANP et leurs ayants-droit. Quelques jours auparavant, alors qu'il était en visite de travail à Djelfa, il a inauguré le Centre anticancer (CAC) «Colonel Moudjahid Ahmed Bencherif». Ce centre vital dispose d'un matériel médical de pointe et d'un système numérique avancé, ainsi que de plusieurs structures de santé encadrées par une équipe médicale hautement qualifiée, à même de répondre aux besoins de la population de la wilaya et des régions voisines. Pour inaugurer l'hôpital des grands brûlés de Zéralda (ouest d'Alger) qui porte le nom du moudjahid défunt Dr Saïd Chibane, le président de la République a choisi la date hautement symbolique de l'indépendance, le 5 Juillet dernier. Cet établissement hospitalier pilote qui s'étend sur une superficie totale de 27 000 m2 avec une capacité d'accueil de 144 lits est doté d'équipements médicaux modernes et de haute qualité, C'est également en novembre de l'année dernière qu'il a procédé, avec l'Émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, au lancement du projet de réalisation de l'hôpital algéro-qatari-allemand. D'une capacité de 400 lits, l'hôpital algéro-qatari-allemand sera construit conformément aux normes internationales, en matière d'architecture hospitalière et de management. Il devrait permettre la prise en charge de la majorité des cas et des interventions chirurgicales, notamment celles difficiles qui nécessitent actuellement un transfert vers l'étranger. Les investissements dans la santé sont des fondations solides sur lesquelles repose l'avenir d'une nation. Chaque dinar dépensé dans ce secteur vital se traduit par des vies sauvées, des maladies prévenues et des communautés renforcées. Ces investissements ne se limitent pas à des chiffres sur un bilan financier, mais se traduisent par une population en meilleure santé, plus productive et plus résiliente.

C'est grâce à cet engagement envers la santé publique que le Président assure un avenir plus sain pour tous les citoyens, démontrant ainsi sa dévotion envers le bien-être de la nation.