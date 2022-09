En sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre de l'Energie et des Mines Mohamed Arkab, a été reçu, ce matin à Mascate, par le Sultan d'Oman Haïtham ben Tariq. Le ministre de l'Energie et des Mines a remis au Sultan d'Oman la lettre d'invitation de la part du Président Tebboune pour participer aux travaux du Sommet arabe qu'abritera l'Algérie début novembre prochain. A cette occasion, Mohamed Arkab a transmis au sultan d'Oman les salutations fraternelles du président de la République.

Les deux responsables «ont évoqué les différentes mesures prises par l'Algérie pour assurer le succès du prochain sommet arabe, qui est une opportunité pour renforcer l'action arabe commune et relever les défis multiformes, particulièrement dans la conjoncture actuelle».

«Le président de la République compte sur la participation d'Oman à ce sommet pour renforcer la solidarité arabe», a indiqué Mohamed Arkab soulignant la volonté du «Président Tebboune à développer les relations fraternelles entre les deux pays». «Le Sultan d'Oman Haïtham ben Tariq a chargé le ministre de transmettre ses salutations fraternelles au président de la République» l'assurant de sa «participation au Sommet arabe ainsi que de la pleine disposition de son pays à contribuer efficacement à son succès et à la mise en oeuvre de ses recommandations» a souligné la même. Le sultan d'Oman Haitham bin Tariq a salué «le niveau de partenariat entre les deux pays» exprimant la volonté de son pays d'élargir «les opportunités d'investissement à différents domaines d'intérêt commun sous la volonté commune des dirigeants des deux pays et dans le meilleur intérêt des deux peuples frères».