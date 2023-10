Les services de la Gendarmerie nationale de la willaya d'Alger ont réussi à saisir pas moins de 116795 sachets de tabac à chiquer contrefaits aux cours des dernières 48 heures. Le contrôle de la marchandise saisie a confirmé la non-conformité de ce produit aux normes exigées. Il s'agissait, en effet, d'une contrefaçon. C'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public, vendredi, par ce corps constitué. Dans les détails, la Gendarmerie nationale a affirmé que «la section de recherches de la Gendarmerie nationale (GN) de Bir Mourad Raïs (Alger), la section de recherche de la Gendarmerie nationale d'Ouled Haddadj, accompagnées de la brigade régionale de sécurité routière et de la section de recherche de la Gendarmerie nationale de Réghaïa, ont effectué trois opérations qui se sont soldées par la saisie d'environ 583 cartons contenant la quantité précitée. 230 cartons de cigarettes de différents types, de fabrication étrangère, ont été également saisis par les différents services de la gendarmerie. La valeur financière totale des objets saisis a été estimée à 8187500 DA. Un chiffre qui renseigne sur les revenus de ce trafic illicite. Des produits imités qui sont nocifs et plus dangereux que ceux issus du vrai tabac sur la santé et la sécurité publique. Les actions menées par les gendarmes se sont également soldées par la saisie de 314 unités de tabac à «chicha» de mélasse de fabrication étrangère et de 80 unités de charbon à chicha et de deux véhicules de transport de marchandises», a précisé le même document, et l'arrestation de trois personnes et à la confiscation de deux véhicules de transport. Les personnes impliquées dans cette affaire ont été déférées devant les autorités judiciaires compétentes immédiatement après la clôture de l'enquête. La police est également impliquée dans la lutte contre ce trafic. 66000 sachets de tabac à chiquer contrefait ne portant aucune mention, sans facture et sans permis de transport, ont été saisis dernièrement à Constantine. Une importante quantité de tabac à chiquer contrefait, conditionnée dans 30206 sachets, portant des logos imités d'entreprises publiques spécialisées, a été saisie, il y a quelque semaine à Tiaret. Le tabac à chiquer est, notons-le, un produit «impropre à la consommation». De nombreuses opérations de démantèlement d'ateliers de fabrication clandestins de ce type de produits, ont démontré que le tabac est le plus souvent mélangé à des substances dangereuses, telles la chaux et les excréments de ruminants.

On parle même d'autres produits nuisibles qui entrent dans la fabrication du tabac à chiquer, notamment l'acide. Par ailleurs, il est important de souligner que la lutte sans merci contre le trafic de tabac est avancée par les détaillants approchés par nos soins comme l'une des causes principales des récentes hausses des prix des cigarettes. On parle même d'une baisse de l'offre émanant de certains grossistes en tabacs, qui exercent de façon illégale. Une activité qui est, en effet, courante et qui génère des sommes colossales, au détriment du citoyen et de sa santé, et qui cause d'énormes préjudices à l'économie nationale.