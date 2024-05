Le général d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'ANP, a supervisé, samedi, deux exercices au niveau de la 1re Région militaire. Le premier a été un exercice tactique avec munitions réelles «Al-Hisn-2024», en mettant en valeur les compétences des troupes de combat, le second est un défi relevé par une équipe féminine de saut qui a démontré un talent incontestable. «Au niveau du 1er polygone de tir et de manoeuvres un exercice a balles réelles a été exécuté par des unités la 12e Division d'Infanterie Mécanisée et des unités relevant du Commandement de la Garde Républicaine, ainsi qu'un exercice de saut au parachute sportif, exécuté par l'équipe nationale militaire féminine, au niveau de la Base Aérienne d'Ain Oussara», a indiqué un communiqué du MDN.

M. Chanegriha a suivi un exposé présenté par le directeur de l'exercice, portant sur l'idée générale et les étapes d'exécution du premier exercice, pour suivre ensuite les différentes actions de combat, qui se sont caractérisées, durant toutes leurs phases, «par un professionnalisme élevé et un niveau tactique, qui confirment la rigueur en termes de planification et d'exécution», selon le MDN.

En fin de cette démonstration, le chef d'état-major a souligné «l'importance capitale de la préparation et de l'exécution des exercices de différents échelons, ainsi que des plans pour l'amélioration effective du niveau de combat».

Au niveau de la base aérienne d'Aïn-Oussara, M.Chanegriha a supervisé un exercice de saut au parachute sportif, exécuté par l'équipe nationale militaire féminine, qui a été précédé par un exposé succinct sur ses phases d'exécution.

Au menu: un exercice de saut tactique, un saut sportif, un parachutage précis, avec des démonstrations de pliage de parachutes. Lesquelles ont été exécutées avec «une haute précision et une grande coordination, qui reflètent le niveau et les progrès remarquables atteints par cette équipe en termes de préparation et d'entraînement».

«Il m'est agréable, à l'occasion de la supervision de l'exécution de l'exercice de saut au parachute sportif, par l'équipe nationale militaire féminine, d'exprimer ma satisfaction quant au niveau atteint par cette équipe». Et d'ajouter qu'en «un temps assez court, (cette équipe) est devenue un exemple de la volonté et de la réussite et un modèle d'inspiration pour les personnels militaires féminins de l'ANP, qui aspirent à intégrer, avec force, tous les domaines du métier des armes, sans exception», a-t-il affirmé. Il a souligné que cette équipe «reflète, à juste titre, ce que recèle l'ANP comme talents et compétences ambitieuses, qui contribuent avec rigueur et dévouement aux efforts de renforcement de la disponibilité et de l'état prêt de nos forces armées». De même, a encore indiqué M. Chanegriha, «elle met en relief la diversité qui caractérise notre armée et la volonté de ses personnels, hommes et femmes, à aller de l'avant sur le chemin du développement et de la modernisation escomptés et à déployer tous les efforts pour faire honneur au pays et rehausser sa notoriété parmi les nations».

A noter que cet exercice de saut au parachute s'inscrit, a souligné le MDN, dans le cadre des préparatifs de l'équipe nationale féminine aux prochaines échéances et compétitions sportives militaires nationales et internationales.