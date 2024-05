Les derniers propos du ministre des Transports, Mohamed El-Habib Zahana au sujet de la «mise sous la loupe» de l'ensemble des ports du pays, ont de quoi remettre sur le tapis nombre de questions au sujet de la modernisation du management portuaire et la mise à niveau des enceintes, afin d'accompagner la dynamique économique nationale. Le ministre des Transports, a estimé «impératif de hisser les normes de fonctionnement des ports et améliorer leur rendement au service de l'économie nationale», dira-t-il annonçant au passage avoir «donné des instructions aux responsables de tous les ports du pays, à l'effet d'agir pour atteindre les normes de fonctionnement requises et améliorer le rendement de ces infrastructures stratégiques».

Bien que suggérant une certaine mise sous-évaluation des entreprises portuaires et une astreinte aux contrats de performance, les propos du ministre des Transports n'ont pas vraiment apporté de nouveautés, par rapport, aux aboutissements des chantiers annoncés. Sauf peut-être pour ce qui est du projet du port de Djen Djen. Parallèlement, ce qui a également ajouté à la confusion, c'est cette déclaration du ministre de l'Industrie, Ali Aoun qui a mis entre parenthèses l'un des plus grands chantiers marchands et maritimes du pays. Sans compter cet épisode des retards dans les livraisons de véhicules par les concessionnaires, qui a levé le voile sur des implications diverses au niveau des enceintes portuaires, entres autres services, pointés du doigt dans ces défaillances. L'on est tenté de croire que ce secteur est loin d'atteindre la vitesse de croisière voulue, dans les conditions actuelles, malgré la volonté politique et les moyens mis à profit pour accompagner l'économie nationale et rehausser les objectifs des exportations. Il reste à souligner, tout de même, que des opérations sont engagées au niveau de différents ports, en vue de mettre à niveau le management, l'organisation et le fonctionnement des enceintes portuaires. Il s'agit de l'entrée en service de nouvelles enceintes modernes, qui sont à même d'apporter un plus dans l'absorption des flux commerciaux et marchands des grands tirants d'eau.

Le ministre a appelé à «intensifier les efforts, afin de réceptionner le projet du port de Djen Djen dans les délais contractuels», à savoir la fin du mois de juin 2024. Ce qui permettra «l'accueil des plus grands navires du monde qui va booster davantage le mouvement économique national». L'année prochaine, soit en 2025, verra «la réception des 2 autres zones du terminal à conteneurs du port de Djen Djen». Il convient de rappeler, par ailleurs, les directives du président Tebboune, lors du Conseil des ministres du 22 octobre 2022, où il avait enjoint les différents responsables en interaction de lancer la réflexion autour d'un système moderne de gestion portuaire, à même de «renforcer les capacités d'accostage de différents types de navires».

L'appel du ministre aux responsables portuaires, quant à «l'urgence d'une véritable réorganisation en ce qui concerne le mode de gestion dans les ports», notamment pour ce qui est du «respect des critères et des normes de l'activité au sein de ces infrastructures, surtout en ce qui concerne le séjour en quai, la durée du chargement et du rechargement, et la durée d'exécution en respectant les procédures sécuritaires entre autres». De telles consignes ne sont pas de nature à rassurer quant au bon déroulement des choses. Alors que le pays cherche à réduire sa facture aux importations, il n'est plus permis de cautionner des contre-performances nuisibles, ni d'accepter les modes de fonctionnement et de gestion désuets et inadaptés, qui rajoutent aux frais des frets et aux surestaries onéreuses.