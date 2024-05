La conjoncture politique que traverse le pays se caractérise par un enjeu majeur. L'Algérie mène un combat politique sur tous les fronts, qui engage l'avenir du territoire national en tant qu'État et nation. Le contexte global dans lequel se trouve l'Algérie incite les forces patriotiques à s'organiser et à se rassembler dans un cadre en mesure de déclencher le sursaut salvateur à même de protéger la nation et sauvegarder la souveraineté nationale du pays.

La prochaine élection présidentielle ne sera pas comme les précédentes, elle sera déterminante quant à la consécration de l'Algérie unie et souveraine face aux menaces et aux dangers qui la guettent aux niveaux régional et international.

Le défi de la consolidation du front interne et le renforcement de la cohésion nationale restent toujours la priorité de la classe politique dans son ensemble.

La grande mobilisation s'impose comme objectif central quant à l'élaboration d'une initiative crédible et concrète, dans le but d'enclencher un processus politique rassembleur de toutes les forces politiques, de la dynamique de la société civile et des personnalités nationales.

L'enjeu de la consolidation du Front interne est posé par l'ensemble des acteurs et des protagonistes politiques. Cette démarche est en train de mûrir progressivement. L'urgence d'un dialogue intrinsèque entre les partis politiques et les représentants de l'État est devenue une réalité incontournable afin de déterminer les points communs à même d'accélérer la dynamique du rassemblement et de la mobilisation patriotiques.

Le dialogue entre les partis politiques et les représentants de l'État est indispensable pour asseoir les jalons d'une nouvelle étape politique faite d'entente nationale et de consensus autour des points cardinaux qui encadrent l'État et la nation.

L'Algérie doit saisir l'occasion de la joute présidentielle anticipée afin de réunir toutes les conditions d'une rencontre historique, dans la perspective de déclencher une dynamique de rassemblement patriotique où les forces vives de la nation constitueront la force de frappe de ce nouveau processus politique rassembleur et unificateur.

L'élection présidentielle anticipée doit être renforcée et soutenue par une action politique de grande ampleur, à savoir le rassemblement patriotique pour le renforcement du Front interne dont l'objectif est de parer aux menaces et aux dangers qui se dressent au pays, au niveau de ses frontières et à l'échelle internationale.

La rencontre de toutes les forces vives de la nation doit se faire le plus rapidement possible. C'est une urgence patriotique que le pays ne peut plus attendre. Les changements stratégiques qui impactent le monde et les risques qui se dégagent à l'aune de cette reconfiguration de l'ordre mondial font que l'Algérie est face à un contexte très particulier aux plans géopolitique et stratégique.

L'initiative patriotique doit trouver son chemin vaille que vaille; les forces saines et les énergies patriotiques doivent s'impliquer avec force pour réussir le pari et réaliser le défi qui a été lancé par des forces de bonne volonté et éprises de sens patriotique.

La situation pré-électorale s'inscrit dans ce sillage fait de défis et de détermination à dépasser le statu quo et opérer la rupture avec l'esprit défaitiste et la culture fataliste.

L'opposition et l'ensemble des partis qui constituent la classe politique, doivent investir la scène politique dans le sens de la réhabilitation du dialogue national sans exclusive avec le pouvoir en place.

La concertation la plus large possible est une nécessité politique et historique imposé par l'étape que traverse le pays et le contexte régional et international dans lequel se trouve l'Algérie.

Le peuple algérien attend dans sa majorité et avec persistance, une nouvelle dynamique de consensus national et un dialogue franc et direct puissent se déclencher pour créer une nouvelle étape politique qui permettra au pays de s'immuniser et d'asseoir les mécanismes de sa défense nationale et de la sauvegarde de sa souveraineté.