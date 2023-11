L'Algérie célèbre aujour-

d'hui le 69e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er Novembre 1954. Cette date phare rappelle le courage de tout un peuple et la gloire de son Armée de libération nationale (ALN).

Le combat libérateur contre un empire colonial des plus puissants à cette époque, relevait d'un miracle, c'est pourquoi cette date inspire et anime les générations de ce pays, leur montrant toujours la voie à suivre durant les périodes de crises et d'impasses politiques et historiques. Novembre s'est transformé en un serment patriotique des plus forts pour l'ensemble des Algériens qui assimilent cette date à un événement glorieux et héroïque que les patriotes de ce pays ont pu vivre et concrétiser. La victoire était grande face à une puissance soutenue par l'Otan, dont la force régentait et régente le monde encore aujourd'hui. Le courage et la conviction inébranlables du peuple algérien en sa cause de population opprimée et qui doit forcer le destin afin de s'approprier sa propre indépendance et sa souveraineté. Cette foi inébranlable qui alimentait les Algériens quant à la libération de leur pays par la voie des armes en bousculant l'ordre colonial, qui s'est imposé par la force et la domination des plus barbares pendant plus d'un siècle, s'est soldée par la libération du pays, même si le sacrifice était très lourd, c'était le tribut à payer pour que le peuple algérien accède à son indépendance et à sa souveraineté, en se dotant d'un État. Novembre a permis à l'Algérie d'avoir une place dans le concert des nations. C'est grâce à la révolution du 1er Novembre 1954 que l'Algérie arrive à faire entendre sa voix, à travers les instances internationales. L'enjeu du Novembre réside dans la force irréversible d'un peuple en armes pour défendre sa iberté, sa souveraineté et son droit à l'autodétermination. L'Algérie fête aujourd'hui cette symbolique de Libération nationale en tenant compte des enjeux internationaux qui restent, au demeurant, les mêmes, à savoir parer aux menaces des puissances néocoloniales qui ne cessent de multiplier les manoeuvres afin d'opérer un nouveau recentrage géopolitique consacrant la démarche de mainmise desdites puissances. Le printemps arabe est un exemple édifiant pour ce qui est du retour de l'approche néocolonialiste et de ses effets dévastateurs. L'Algérie, qui a su contrer les complots et parer aux menaces d'ingérence dans ses affaires internes, s'est inspiré de Novembre comme viatique à même de déjouer tous les plans qui ont été mis en branle par des nébuleuses et des officines dont la mission consistait à déstabiliser le pays et l'affaiblir de l'intérieur pour pouvoir le disloquer après. Le scénario du chaos n'a pas pu trouver une brèche en Algérie, grâce à l'attachement de son peuple aux valeurs de Novembre et son serment écrit par le sang des martyrs. De Novembre 1954 à Novembre 2023, il y a un lien intrinsèque en rapport avec la notion de résistance et la lutte contre toutes les forces et les puissances qui visent à remettre en cause l'indépendance et la souveraineté chèrement acquises par le peuple algérien. L'Algérie d'aujourd'hui garde toujours la démarche rassembleuse et fédératrice des énergies patriotiques et des forces vives de la nation. Cet instrument de mobilisation est le produit d'une grande expérience de lutte qu'est le 1er Novembre 1954. Cette expérience s'est transformée en une stratégie permanente pour le pays chaque fois que les dangers et les menaces le guettent. L'enjeu de l'indépendance et de la souveraineté est devenu l'ultime démarche à même de garder le cordon ombilical avec les luttes et les sacrifices du 1er Novembre 1954. La célébration de 69e anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale portera, cette année, sur la nécessité et l'urgence de renforcer la cohésion nationale et de consolider le front interne.