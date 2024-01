Les préparatifs du congrès de l'Union de wilaya de l'Union générale des travailleurs algériens (Ugta) à Constantine, dont le siège est situé à la Maison du syndicat Abdelhak Benhamouda, se déroulent dans la plus grande confusion.

Une tension monstre et une division opposent actuellement les partisans du secrétaire général actuel, contesté par l'Union locale, Samy Knioua, à plusieurs courants syndicalistes opposants. Knioua avait été désigné par l'ex-secrétaire général de l'Ugta, Salim Labatcha, pour diriger le comité de préparation du congrès de wilaya. Cependant, il a été relevé de ses fonctions par le secrétariat de l'organique de la Centrale syndicale, avec des mesures disciplinaires prises à son encontre. Le problème dure depuis des années et l'on pensait qu'il avait pris fin l'année dernière, il vient de rebondir, engendrant des répercussions sur les différentes structures. En effet, après l'élection en mars 2023, d'un nouveau bureau, avec à sa tête Samy Knioua, comme secrétaire de wilaya, le renouvellement des différents bureaux affiliés à l'Ugta a connu, par la suite, une étape importante avec la tenue de l'assemblée élective du bureau de wilaya de la Fédération nationale des travailleurs retraités (Fntr), en présence du secrétaire de wilaya de l'Ugta de Constantine et des représentants de la Fntr, ce qui constitue un évènement en soi. Cependant, le blocage a ressuscité, après l'éjection de Knioua et la désignation d'un autre comité pour préparer le congrès, sous la direction de Ben Delmi, qui a tourné le dos à Knioua en lui déniant sa légitimité.

Le blocage revient pour aggraver davantage la situation au risque de multiples confrontations entre les différents courants. La légitimité du comité de préparation désigné par le secrétariat national de l'organique est contestée, suite aux informations confuses, dit- on, en raison du profil des membres qui le composent. Selon les contestataires, «ces membres ne possèdent pas les qualifications nécessaires pour mener à bien cette mission, notamment le président du comité, Ben Dilmi». Ce dernier, pour eux, «n'est pas un syndicaliste, ayant été chauffeur de taxi avant d'ouvrir une auto-école». Selon eux, il n'a pas le droit d'exercer cette mission, qui devrait être confiée à un syndicaliste salarié».

La situation a mené les contestataires à organiser un mouvement de protestation, le week-end dernier, devant la Maison du syndicat Abdelhak Benhamouda, revendiquant le remplacement du comité et l'envoi d'une délégation à la Centrale.