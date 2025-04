Le parquet près le tribunal d’In Amenas a ordonné l’ouverture d’une enquête préliminaire pour déterminer les circonstances du décès d’une personne dont le corps a été découvert devant l’Établissement public de santé de proximité (EPSP) de Debdab, et identifier les auteurs, indique, lundi, un communiqué du parquet près le même tribunal. «En application des dispositions de l’article 11 du Code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal d’In Amenas informe l’opinion publique que les services de la Gendarmerie nationale d’In Debdab ont reçu, dans la matinée du 16 avril 2025, un signalement des services de l’EPSP de Debdab, faisant état de la découverte d’un corps devant l’entrée de l’établissement», précise le communiqué. Les investigations menées par les services de la Gendarmerie nationale ont permis d’identifier la victime. «Il s’agit du dénommé A. I., âgé de 23 ans», ajoute la même source. «Le parquet près le tribunal d’In Amenas a ordonné l’ouverture d’une enquête préliminaire pour déterminer les circonstances du décès et identifier les auteurs, avec autopsie du corps de la victime», poursuit la même source, relevant que «le rapport du médecin légiste a démontré que le décès est dû à un traumatisme crânien causé par un objet contondant non tranchant, et non par une arme à feu ou tout autre moyen». «Les investigations se poursuivent pour identifier le ou les auteurs et les traduire en justice», conclut la même source.