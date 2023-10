Il ne reste plus que 16 km à réaliser pour que ce projet, qui a bouclé sa dixième année, il y a quelques mois, débouche enfin sur le port de Béjaïa. Un énorme retard par rapport aux délais initiaux. Ce dernier tronçon préoccupe les autorités locales de la wilaya, qui multiplient les rendez-vous de concertation pour faire mieux avancer les travaux et accélérer sa mise en service.

Soucieux de sa mise en oeuvre de par toute l'importance de son impact direct sur l'amélioration pas seulement des conditions de vie des citoyens, mais également de la relance de l'économie locale, le chef de l'exécutif ne rate aucune occasion pour impulser la dynamique de réalisation en multipliant, notamment les réunions de concertation et d'évaluation avec les responsables concernés de près ou de loin par ce projet. C'est dans ce sens qu'une réunion de coordination a été consacrée jeudi à l'étude de l'avancement des travaux de la dernière partie du projet routier à quatre voies, qui relie la wilaya de Béjaïa à l'autoroute Est-Ouest. Le tronçon Oued Ghir au port Béjaïa (PK16-PK00) a été examiné dans tous les aspects.

En présence du directeur général des autoroutes algériennes, du directeur général de la Crcc-Sapta, d'un représentant du ministère des Travaux publics, du secrétaire général de la wilaya et de toutes les personnes impliquées dans le cadre de ce projet, y compris les directeurs exécutifs, ainsi que les chefs de daïras et les présidents des assemblées populaires situées sur le tracé, une présentation détaillée a été faite sur l'avancée des travaux de cette partie par le chef de projet. Il en était de même pour le processus d'expropriation et d'indemnisation des citoyens propriétaires fonciers. «Toutes les entraves et lacunes ont été levées et des solutions urgentes ont été trouvées pour lever les obstacles et assurer le bon déroulement des travaux du projet», indique un communiqué de la cellule de communication de la wilaya, sans préciser exactement la nature de ces lacunes et ses entraves. Ce que l'on devinera dans les interventions du wali, qui avait principalement insisté sur «la nécessité d'accélérer les procédures administratives». Encore une fois, la bureaucratie est là pour constituer l'obstacle de toujours qui freine la concrétisation des projets en général. Les élus locaux ne sont pas en reste, comme l'explique cette interpellation qui leur a été adressée par le chef de l'exécutif quant à leur participation à la sensibilisation des citoyens propriétaires des terrains concernés par le projet. Le Trésor public, les Domaines doivent aussi assurer le suivi de toutes les démarches administratives et judiciaires et intensifier les sorties sur le terrain pour s'assurer de leur mise en oeuvre. La réunion a été également l'occasion pour les maires de présenter leurs préoccupations, ainsi que les insuffisances enregistrées au niveau de la section récemment mise en service, soit celle qui s'étend de Takarietz jusqu'à Timezrith. Là encore aucun détail n'a été fourni sur la nature de ces insuffisances mises en avant par les maires. Il est utile de rappeler que le dernier tronçon inauguré, distant de 16 kilomètres et reliant Takeriet à Timezrit, est l'avant-dernière étape avant la mise en service de tout le projet de la pénétrante conçue sur 100 km entre Ahnif (Bouira) et le port de Béjaïa. Il reste, en effet, pour son achèvement une quinzaine de kilomètres et dont une partie est le siège de travaux de terrassement. Le projet de la pénétrante lancée en 2013, sur une distance totale de 100 km (85 km dans la wilaya de Béjaïa et 15 km dans la wilaya de Bouira), affiche un taux d'avancement de près de 90%.

Il a accusé un «important» retard dû à des contraintes diverses, notamment celles inhérentes aux ruptures de financement, à la topographie et aux considérations géotechniques des sols et aux oppositions des riverains et qui ont valu de considérables glissements sur les délais impartis. La redynamisation du chantier à partir de l'année 2020, suite à des instructions du président de la République a permis de réaliser l'essentiel de son tracé.