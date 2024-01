5 gros poissons viennent de tomber dans la capitale. Ils ont été arrêtés suite à un vaste coup de filet opéré au sud-est d’Alger, qui s’est soldé par la saisie de près de 6 000 capsules de psychotropes. Le narcotrafiquant numéro un a été arrêté au quartier de Bachdjerah. Il a été pris la main dans le sac par les éléments de la police judiciaire. Celui-ci, aurait à maintes reprises, joué au chat et à la souris avec les forces de l’ordre. C’est le cas de tous ses semblables d’ailleurs, qui gagnent certaines batailles… Ils réussissent à s’enfuir lors des courses-poursuites «improvisées». Ils ne savent pas que pendant ce temps-là, chaque pas leur est compté, chaque déplacement est suivi… Les services de sécurité ont en effet les yeux partout ! Ce qui est constaté à la suite des escapades, c’est le développement du sentiment de l’arrogance chez les malfaiteurs. « Le fait de s’échapper une ou deux fois, nourrit en eux l’idée qu’ils sont innattrapables. C’est ce qui les poussent à investir davantage dans le monde du trafic de drogues, pour rapporter des gains plus importants», explique un policier. Cependant, ces illusions s’effondrent, puisque le dernier mot revient toujours aux services de sécurité. Au moment où les narcos s’attendent le moins les pièges se referment sur eux. Les éléments de la police ont à la suite procédé à la perquisition du domicile de l’ensemble des mis en cause dans cette affaire. Ce grand coup de filet démontre encore une fois la capacité des flics à remettre les choses en ordre, et se veut être un message clair adressé aux narcotrafiquants. Le même message a été également envoyé, deux jours plus tôt par les services de la Gendarmerie nationale, depuis la wilaya de Mascara, qui ont réussi à mettre la main sur une quantité de 12000 comprimés psychotropes. Trois narcotrafiquants ont été arrêtés vendredi dernier par les gendarmes, suite à une opération digne d’un film hollywoodien. Les membres de ce réseau de crime organisé activait au niveau de wilayas de l’est et de l’ouest du pays passant par Mascara, précise un communiqué rendu public par la GN. Un plan judicieux a été alors mis en œuvre pour contrôler toutes les issues en coordination avec la compagnie territoriale de Gendarmerie nationale du chef-lieu de wilaya, se soldant par l’interception d’un véhicule touristique avec à son bord une personne au niveau de la RN 11, dans son tronçon reliant les communes de Mascara et Bouhanifia, a fait savoir la même source. La marchandise était minutieusement dissimulée à bord du véhicule. Pas pour passer inaperçue pour les chiens malinois au flair aiguisé de l’unité cynotechnique des gendarmes. Au passage du véhicule, l’un des chiens aboie pour alerter la troupe, et le piège se referme aussitôt. L’extension de la compétence aux wilayas de Batna et de Sidi Bel-Abbès a permis l’arrestation de deux mis en cause, a précisé un communiqué de ce corps constitué. Cette opération coup de poing n’est pas la seule opérée aux cours des dernières heures. Une quantité de près de 25 kilos de kif traité a été saisie et un individu a été arrêté, la veille, à Relizane par les services de la Gendarmerie nationale. Un autre réseau criminel a été mis hors d’état de nuire le même jour, à Bouira. Une opération menée jeudi dernier par la brigade mobile de la police judiciaire (Bmpj) a abouti à la saisie de 3kg de kif traité. L’opération s’est également soldée par la saisie d’un véhicule touristique et de l’arrestation de 7 membres de ce réseau âgés entre 27 et 50 ans, dont une femme, selon les détails fournis par les policiers. «L’opération a eu lieu suite à des informations confirmées et faisant état de la présence de ce réseau criminel qui s’apprêtait à conclure un marché de vente et d’achat de drogue (kif traité) à Sour El-Ghozlane », est-il précisé dans un communiqué des mêmes services. Par ailleurs, il y a lieu de noter que la semaine dernière a été marquée par de nombreux coups de filet menés non-stop par les différents services de sécurité. La veille, d’ailleurs, les éléments de la sûreté des wilayas d’El Oued et de Tamanrasset ont pu mettre la main sur une quantité de plus de 612 345 capsules de Prégabaline, communément appelé « saroukh ». Les saisies s’enchaînent et les quantités sont toujours importantes. Deux jours auparavant, soit dans la journée de lundi dernier, les gendarmes de Tébessa ont réussi à démanteler un important réseau de narcotrafiquants et ont pu saisir une quantité de pas moins de 140700 comprimés psychotropes.