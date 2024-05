L'Algérie post-Hirak se porte bien. L'an V après le Hirak populaire béni, pour la deuxième fois consécutive, l'Algérie renoue avec le processus électoral, à travers l' élection présidentielle anticipée imminente, annoncée pour le mois de septembre 2024. Seulement, aujourd'hui, l'enjeu politique majeur demeure focalisé autour de la participation citoyenne aux élections et les voies permettant de réaliser un sursaut national salvateur autour de cet axe précis. En fait, les Algériens gagneraient à renforcer le processus électoral, en consolidant le taux de participation à des niveaux acceptables, et pourquoi pas historiques. Il est globalement acquis que les partis politiques, les organisations et institutions nationales, ainsi que la société civile sont appelés à accorder une attention capitale quant à plaider, en faveur d'une campagne contre l'abstention, qui reste toutefois, un phénomène mondial ascendant. Une campagne, à la fois savante et innovante en faveur d'un taux de participation record, pourrait changer le cours de l'histoire contemporaine de l'Algérie et ce, sur plus d'un plan. Mais en quoi un taux de participation élevé à l'élection présidentielle du 7 septembre 2024, pourrait-t-il changer la donne en Algérie? s'interrogeront, certainement, d'aucuns.

Primo, sur le plan interne, un taux de participation élevé ou historique traduirait un sentiment de satisfaction nationale, d'apaisement social et de sérénité politique. Secundo, sur le plan social et sociétal, un taux de participation élevé, c'est également une marque de reconnaissance des efforts sincères et des acquis réalisés, ces dernières années au profit d'une amélioration du pouvoir d'achat, le renforcement des acquis sociaux et de l'économie nationale. Dont un feu vert et un consentement tacite pour la poursuite des réformes et des chantiers engagés. Tercio, sur le plan politique, cela traduirait aussi une certaine stabilité politique et une confiance citoyenne restaurée, autour de l'édifice institutionnel national, notamment l'instance présidentielle et l'institution militaire. Quarto, sur le plan géopolitique, une élection présidentielle avec un taux de participation élevé, enverrait un signal fort à l'extérieur, surtout aux grandes puissances et à leurs satellites de service. Un message clair limpide et sans appel du peuple. En termes clairs, un taux de participation élevé ou, pourquoi pas, historique équivaut à un raffermissement des rangs des enfants de la nation et une cohésion nationale significative. De quoi faire gémir les ennemis de la nation, tapis dans l'ombre des chancelleries étrangères et autres bases arrières des pays de la région et dans certaines zones du Monde arabe. Au-delà des calculs politiques et électoraux, le droit de vote des citoyens devrait traduire cette volonté des Algériens de prendre possession de leur sort et de décider de leur destin et de celui de la nation entière. Étant donné que «le comportement électoral traduit ponctuellement une attitude politique et civique lors d'un scrutin». Partant, il est important de souligner que les formations politiques en lice et les composantes de la société civile ont une responsabilité historique dans cette nouvelle bataille électorale, en vue de sensibiliser sur l'importance d'user de son droit de vote.

Faut-il le rappeler, pour cette nouvelle joute électorale, le décor planté n'est plus le même au plan interne, ni au plan externe d'ailleurs.

Le pays a connu une accalmie palpable, à tous points de vue, depuis la dernière élection présidentielle de 2019, qui s'est tenue dans des conditions politiques, géopolitiques, économiques et sociales, pour le moins, difficiles. Les choses ont même évolué dans le bon sens. Sur le plan externe, les menaces géopolitiques se sont accentuées depuis, réclamant de meilleures dispositions au plan interne. Au-delà des grands génériques politiques et autres rhétoriques idéologiques ou même académiques, l'électeur algérien a toujours été au centre de clivages et de campagnes occultes. Le processus électoral en Algérie a été, ce faisant, au centre de revendications et de frondes politiciennes ayant marqué l'ensemble des étapes électorales nationales.