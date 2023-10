Le chef de l’exécutif enchaîne ses visites surprises pour inspecter les chantiers et voir de près l’avancement des travaux. Le wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda, a procédé lors de ces dernières 24 heures, au contrôle des travaux de deux axes routiers lancés récemment, dans le cadre d’une remise en état et d’entretien. Il s’est ainsi dirigé vers le chantier relatif à l’axe routier conduisant au site archéologique du village numide de Tiddis, dans la commune de Béni Hamidène, sur le chemin de wilaya n°10. Ce chantier traîne depuis deux années et vient d’être relancé. Il a pu s’enquérir, sur place, de la reprise des travaux de réaménagement de cet axe routier, notamment du fait qu’il est d’une importance touristique ; il ne manquera pas d’adresser des instructions aux responsables de l’entreprise nouvellement désignée pour l’achèvement de ce projet, exigeant fermement l’urgence de terminer l’entretien de la route dans un délai maximal de 10 jours. Lors de la même journée le wali a ciblé le chantier d’entretien de l’axe routier n°27 reliant Constantine et la ville de Béni Hamidène, située à proximité des limites administratives de la wilaya de Mila. Là aussi, le wali a insisté sur un délai de 20 jours. Ces deux visites ont été précédées d’une inspection. En effet, le chef de l’exécutif a débarqué, dimanche, 1 sans avertir, au service des urgences neurologiques du Centre hospitalo-universitaire (CHU), Lakhdar Benbadis. Dans ce grand et vieil établissement, qui fournit des prestations de santé publique à des malades venant de tout l’est du pays, Abdelkhalek Sayouda a pu constater de visu l’absence d’hygiène et de propreté, s’agissant pourtant d’un service sensible. Selon le bref communiqué publié, hier, sur le site électronique de la wilaya, le premier magistrat de la division administrative a pu voir de ses propres yeux l’état « désastreux » dans lequel évoluait ce service, pour que des instructions soient données immédiatement aux responsables de l’établissement, leur ordonnant de lancer une opération de nettoyage de ce service.