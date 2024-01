Le wali d'Alger, Mohamed Abdennour Rabehi a inspecté, avant-hier, nombre de projets de développement le long de la façade maritime d'Alger, indique un communiqué des services de la wilaya. «Soucieux de la mise en oeuvre du programme de sauvegarde du patrimoine culturel et historique de la wilaya d'Alger, Rabehi a effectué, jeudi, une visite de travail et d'inspection au Palais Hassan Pacha au niveau de la place des Martyrs (ex- siège de la daïra de Bab El Oued) avant de se rendre aux bâtisses jouxtant le café où se réunissaient jadis les artistes, ainsi qu'au Palais Dar El Hamra, en cours de restauration et réhabilitation», précise le communiqué. À cette occasion, le wali a donné des instructions fermes à l'effet d'accélérer la cadence des travaux et de réaliser une école de formation des jeunes, afin de tirer profit des expériences et techniques utilisées dans les travaux de restauration et de réhabilitation», lit-on encore dans le communiqué.