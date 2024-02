À moins de deux semaines de l’évènement, l’Algérie met les bouchées doubles pour réussir le Sommet des pays exportateurs de gaz. En contexte ordinaire, le rendez-vous ne manque pas d’importance dans le sens où il réunit les majors du marché gazier. Intervenant dans un contexte mondial sensible, particulièrement au vu des implications du conflit russo-ukrainien, le Sommet d’Alger s’annonce d’ores et déjà décisif.

Il peut même, selon des spécialistes, constituer un moment charnière. Pas uniquement pour les pays membres, mais aussi pour le marché énergétique mondial. Pour les organisateurs, le rendez-vous d’Alger du Gecf constitue une plate-forme primordiale pour au moins trois objectifs. Premièrement, l’étape doit être celle de favoriser le dialogue et la coopération internationale. Deuxièmement, il est attendu de relever les défis énergétiques critiques. Troisièmement, l’on s’attend à ce que le Sommet façonne l’avenir de l’industrie du gaz naturel. Autant d’objectifs qui donnent de l’importance à ce Sommet que les hautes autorités du pays comptent réussir.

Le président Tebboune avait souligné récemment que la session d’Alger se tient dans un contexte où le gaz naturel est de plus en plus sollicité en tant que source d’énergie cruciale pour le développement socio-économique, étant l’une des principales sources d’énergie alternatives, propres et respectueuses de l’environnement. Comme il a mis en avant l’importance de la coopération et de la solidarité dans le cadre du Forum. Le chef de l’État a souligné la détermination de l’Algérie à réunir toutes les conditions de succès du Sommet du Gecf. Et si les préparatifs sont toujours en cours, le SG du Forum, Mohamed Hamel, s’est déclaré satisfait des conditions mises en place et par l’engagement des pouvoirs publics.

Les préparatifs de ce prestigieux Sommet, entrepris par le Comité national algérien, en collaboration avec le secrétariat du Gecf, ont mobilisé toutes les ressources nécessaires, assurant les conditions idéales pour un évènement réussi et productif, a-t-il fait savoir.

S’agissant du Sommet, le SG du Gecf a considéré qu’il allait offrir aux dirigeants l’occasion de s’engager dans des discussions approfondies, englobant les développements géopolitiques, économiques et politiques, offrant, ainsi, une possibilité d’approfondir les perspectives et les défis immédiats et à long terme du secteur du gaz naturel.

Il a affirmé, également que le Sommet réitère le rôle « important » du Forum dans le renforcement de la coopération entre les pays membres, en plaidant pour le gaz naturel en tant qu’élément central de la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies, tout en garantissant la stabilité des marchés du gaz naturel et en abordant la sécurité, l’accessibilité et la durabilité énergétiques. Pour Hamel, le Sommet vise également à élargir le dialogue avec les pays consommateurs et les organisations partageant les mêmes idées, tout en contribuant activement aux discussions mondiales dans les forums internationaux et multilatéraux. Autant de questions à grands enjeux, pas uniquement énergétiques, qui seront débattues à Alger. Un rendez-vous qui sera sanctionné par la Déclaration d’Alger qui devrait refléter la vision du Gecf qui consiste à faire du gaz naturel la ressource centrale d’un développement inclusif et durable. Une vision que l’Algérie a fait sienne au-delà des circonstances.