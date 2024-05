L'expérience de l'Algérie, en termes de protection et de promotion des droits de l'enfance, a été au coeur de la visite de la Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi au Canada. Cette visite intervient quelque temps après un séjour en Algérie, d'une importante délégation parlementaire canadienne, dirigée par l'honorable Greg Fergus, président de la chambre des communes du Canada.

Ainsi, l'expérience de l'Algérie et du Canada au sujet de la promotion, la protection de l'enfance et les programmes sociaux, a été passée en revue, conjointement entre la déléguée de l'enfance Meriem Cherfi et le ministre québécois des services sociaux, Lionel Carmant, dans le cadre d'une visite dans cette province canadienne, s'étalant du 29 avril dernier au 3 mai, selon un communiqué de la délégation à l'enfance.

À l'issue de cette rencontre, le ministre québécois, capitalisant cette expérience, a qualifié ce dialogue entre les deux instances de «grand rapprochement» entre l'expérience des deux pays. Il ne manquera d'ailleurs d'afficher une nette «admiration pour l'approche algérienne, à l'instar de la constitutionnalisation de l'intérêt suprême de l'enfant, de tout l'arsenal juridique et mécanismes institutionnels et budgétaires mis en place par l'Algérie pour le volet de l'enfance, outre sa volonté de développer les voies et canaux de coopération dans ce domaine», selon le communiqué de la délégation à l'enfance.

D'ailleurs, à la suite de cette rencontre, le ministre québécois, Lionel Carmant, qui avait fait état de son admiration face à l'expérience algérienne en la matière, et de l'expérience positive de la délégation algérienne à l'enfance dans le cadre de la préservation des droits des enfants, avait publié, le 02 mai écoulé son compte X, un post dans lequel on pouvait lire, «Avec Mme Meriem Cherfi, Déléguée nationale à la protection de l'enfance en Algérie, un rôle semblable à ce qu'on met en place avec le Commissaire au bien-être et aux droits des enfants. Elle m'a fait part de quelques idées pour qu'il y ait un impact rapidement pour nos jeunes».

Pour sa part, la déléguée nationale avait mis en relief les avancées et les acquis réalisés, à la suite de la promulgation de la nouvelle Constitution de 2020, qui allait consacrer «les grands choix politiques du programme du président de la République,. Abdelmadjid Tebboune». dans ce registre, il est important de souligner les acquis nouveaux contenus dans la nouvelle Constitution, venus renforcer les droits de l'enfance, notamment à travers la mise en place d'un réseau de la société civile autour de la promotion des droits de l'enfance et du lancement officiel de sa plateforme numérique. Sans compter l'introduction du segment de la protection sociale de l'enfant, outre la protection judiciaire. Cette visite est de nature à renforcer les liens entre les deux pays, concernant le tissage de partenariats divers, en relation avec le domaine du renforcement des droits et du bien -être de l'enfance, dans les deux pays. C'est ainsi que pourront être dégagés des ateliers de travail, de formation et de recyclage de personnels spécialisés, ainsi que des réajustements de programmes de fonctionnement et de travail des instances spécialisées. D'où cet agenda de visite, riche en rencontres, séances de travail et de découvertes, notamment au ministère des Affaires internationales et de la francophonie, au Palais de justice, auprès de la présidente de l'autorité judiciaire chargée de l'enfance et de la jeunesse, ainsi qu'à différents établissements et institutions prodiguant des services à l'enfance dans la province du Québec, rattachés à différentes instances ministérielles, notamment à celles de la justice, de l'éducation, de la santé, des services sociaux, des entreprises sécuritaires, des centres de soins sociaux aux enfants dirigés par les acteurs de la société civile, note encore le communiqué.