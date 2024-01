La bienveillance et la magnanimité des Algériens brillent en Côte d'ivoire! Les supporters algériens présents à la coupe d'Afrique des nations 2024 sont en train de faire honneur au pays. Dans l'ombre des stades vibrants de la coupe d'Afrique des nations 2024, ce sont les gestes des supporters algériens qui marquent les esprits. Bien au-delà de l'effervescence du football, ces passionnés du ballon rond ont laissé une empreinte indélébile de générosité et de fraternité en terre ivoirienne. Dès leur arrivée, les supporters des Fennecs ont transcendé le simple tourisme en tissant des liens profonds avec la population locale. À travers des actes de solidarité spontanés, ils ont apporté du réconfort et des sourires aux Ivoiriens. Sur les réseaux sociaux, ces petites actions quotidiennes font désormais le «buzz» et évoquent la chaleur humaine et la bienveillance des Algériens.

Plus beau que le trophée...

Parmi ces gestes de bonté, on observe des touristes lambdas apportant dans leurs bagages des provisions, des affaires scolaires, et même des jouets aux enfants. Ils les ont distribués autour d'eux, propagent sourire et joie de vivre. Une pluie de générosité qui n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de la solidarité algérienne.

Cette vertu qui fait notre réputation a pu être confirmée avec des jeunes du mouvement associatif national. Entre un match des Verts et un autre, ils s'occupent d'opérations grandioses de distributions d'aides alimentaires pour des familles nécessiteuses, comme ils le font dans les régions reculées de chez nous. Avec l'aide des villageois, des mosquées ou associations locales, on a pu voir des mini-caravanes être offertes aux orphelins, veuves et nécessiteux. Des images qui donnent chaud au coeur. Comme celle aussi du blogeurs masquée «Chaatout». Celui dont le contenu sur la Toile est de venir en aide aux personnes dans le besoin est aussi présent en Côte d'Ivoire. Il a raconté l'histoire tragique d'une veuve, sans ressources qui a trois enfants à charge, et qui n'arrive pas à les nourrir. Comme il a l'habitude de le faire, il a alors rempli un coffre d'argent qu'il a déposé devant la maison de cette femme, tout en offrant des jouets et des vêtements aux petits enfants vivant dans un village très reculé. Les sourires des enfants et les larmes de joie de la pauvre maman sont plus beaux que de ramener le trophée de la CAN au pays.

L'histoire du coiffeur de l'Équipe nationale, Nadjmou Harizi, alias Barber-Bab-Ezzouar, a également captivé l'attention. En apportant du matériel de coiffure professionnel et des produits de luxe, il a soutenu de jeunes coiffeurs ivoiriens aux ressources limitées. En plus de ces dons, déjà remarquables, ce formateur chevronné a dispensé des formations pour enseigner des techniques modernes. Ce qui a suscité une très grande émotion chez les présents mais aussi sur les réseaux sociaux où on ne parle que de cela, surtout que c'est le coiffeur attitré des stars des Fennecs. Rien que ça! L'aventure humaine des Algériens en Côte d'Ivoire continue donc à s'épanouir, dévoilant des chapitres de solidarité touchants et inoubliables. L'instagrameur Rifka, à travers ses partages sur les réseaux sociaux nous transporte au coeur des villages ivoiriens, où il échange chaleureusement avec les habitants. Ces rencontres sincères aboutissent souvent à des gestes symboliques tels que des échanges de maillots ou des petits cadeaux offerts aux enfants, créant des souvenirs indélébiles. La générosité des Ivoiriens, réputés pour leur hospitalité légendaire, se mêle harmonieusement à celle des Algériens. Ces deux peuples, parmi les plus aimables et pacifiques au monde, partagent des valeurs de don sans rien attendre en retour, créant ainsi des liens authentiques. Une histoire poignante entre Rifka et un jeune Ivoirien témoigne de cette fraternité.

L'offrande de Rifka

Alors qu'il cherchait une mosquée pour accomplir la prière d'«El Fadjr», il a croisé un jeune motard. Après avoir demandé son chemin, il a été surpris lorsque le motard a offert de les accompagner. Loin de tout préjugé, Rifka, notre compatriote, a invité le jeune chez lui, lui offrant une veste et une belle pochette.

Une simple mais significative offrande qui a touché le coeur du jeune, le conduisant à promettre d'accompagner Rifka chaque matin à la mosquée pendant son séjour. Une scène empreinte d'émotion et de fraternité. Ces exemples, parmi tant d'autres, dévoilent le véritable visage des Algériens. Certes, comme chez tous les supporters du monde, il y a un ou deux énergumènes qui viennent faire n'importe quoi, mais ils ne représentent nullement tout un pays. «Chaatout», «Rifka» ou toutes les autres jeunes filles et jeunes gens présents ont démontré la bonté et l'ouverture d'esprit du peuple algérien. Ces acteurs, loin des clichés racistes portés par quelques «trolls» du Makhzen sur les réseaux sociaux, prouvent que l'Algérie est un pays ouvert, bienveillant et fier de son africanité. Les Algériens en Côte d'Ivoire ne se contentent pas de rester confinés dans des hôtels luxueux ou des restaurants chics. Ils se fondent dans la vie quotidienne, appréciant la street food, visitant les coiffeurs locaux, et partageant des moments authentiques avec les habitants. Cette proximité ne peut que renforcer les liens entre les peuples et contribuer à l'unité du continent africain. L'élan de solidarité s'exprime même à travers des images touchantes d'instagrameuses algériennes faisant la vaisselle chez des familles avec lesquelles elles ont partagé des repas dans des villages reculés. C'est un magnifique témoignage de l'essence même des Algériens - chaleureux, généreux, et fiers de représenter leur pays. Ce sont là les Algériens que l'on connaît, que l'on aime et qui nous rendent fiers de dire «One, two, three, viva l'Algérie». Ceux qui ont essayé de nous salir ont essayé de nous imiter en faisant une mise en scène flagrante. Ils ont voulu faire «zaâma» mieux que nous en offrant une machine à laver à une dame qui n'a même pas... l'électricité chez elle. Comme le dit si bien le président Tebboune: «Tahia El Djazaïr»...