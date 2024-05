Quatre années et de grands acquis! Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a mis en avant les grandes avancées réalisées ces dernières années pour ce qui est des médias et de la liberté d'expression. «Vous êtes importants pour la nation. Vous avez un rôle majeur dans la défense des intérêts, de l'unité et de la souveraineté du pays», a-t-il souligné. Le ministre soutient que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a fait de la liberté d'expression une base de la Nouvelle Algérie. «LÉtat algérien, sous la conduite du président de la République, n'a pas hésité, dans ce sens, à apporter tout le soutien nécessaire aux médias nationaux pour garantir aux Algériens le droit à l'information», a insisté le ministre. «Cela, notamment par l'adaptation de la législation régissant le secteur de l'information aux dispositions de la Constitution de 2020, à travers les nouvelles mesures de la loi organique relative à l'information», a poursuivi le ministre. C'est dans ce sens que Laagab fait des annonces très importantes qui viendront achever le processus instauré par le président de la République depuis son accession à la magistrature suprême, en faveur du droit des citoyens à une information vraie et objective. Il a, à cette occasion, indiqué que les textes d'application relatifs au secteur avaient été finalisés. «Ils sont au niveau du gouvernement. Ils seront publiés successivement dans les prochaines jours», a-t-il attesté. Il évoque, notamment, la régularisation des chaînes privées, qui seront enfin des chaînes à 100% de droit algérien. Il annonce l'inauguration officielle d'une station terrestre, pour domicilier toutes les chaînes de télévision privées, par la TDA au niveau de Bouchaoui. D'ailleurs, lors de sa réunion hebdomadaire, tenue, jeudi dernier, le gouvernement a examiné le projet de décret exécutif présenté par le ministre de la Communication, relatif aux dispositions du cahier des charges générales relatif aux services de communication audiovisuelle. Ce qui fait qu'il sera présenté prochainement au Conseil des ministres pour son adoption. Laagab a aussi annoncé l'installation prochaine de l'autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique ainsi que le Conseil supérieur de l'éthique et de la déontologie de la profession de journaliste. «Cela se fera dans les prochains jours», a-t-il assuré. Néanmoins, la grande annonce du ministre concerne l'introduction d'un statut particulier pour les journalistes. Il assure que le projet est prêt et qu'il sera aussi prochainement présenté au gouvernement. Le ministre de la Communication assure que des «agréments ont été accordés à 156 journaux papier, dont 88 spécialisés, à 150 journaux électroniques et à 24 chaînes de télévision privées». Il annonce que de nouveaux agréments peuvent être accordés. C'est le cas surtout des médias audiovisuels avec l'instauration de la nouvelle loi. Ce qui doit permettre de mettre fin à la «jungle» des médias qui a trop duré. Ces nouvelles lois doivent ainsi protéger la liberté de la presse, les travailleurs du secteur, mais aussi assurer aux citoyens une vraie information «propre et objective». Tebboune s'est engagé dans ce sens dès son élection à la tête du pays. Il compte faire de nos médias une vraie force de proposition. C'est dans ce sens qu'il a lancé, il y a un an, la nouvelle ville médiatique Dzair Media City. Un projet grandiose qui doit mettre nos médias au diapason de ce qui se fait dans le monde. «Un véritable plus au paysage médiatique national», insiste le ministre. Il s'agit quand même de 74 hectares dédiés spécifiquement aux médias. C'est le moins que l'on puisse dire un gage de bonne volonté...