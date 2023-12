Le Centre national du document, de la presse, de l'image et des médias (Cndpi) a organisé, au cours de la semaine dernère, une exposition intéressante en commémoration des valeureuses manifestations du 11 Décembre 1960. Les responsables du Cndpi ont ainsi mis à profit six expositions photographiques relatant les crimes de guerre et la barbarie de la France coloniale en Algérie. Les images choisies relataient ces crimes atroces commis par les soldats de l'armée coloniale française, durant l'occupation. Des scènes d'une atrocité inouïe vous replongent dans les conditions difficiles de cette époque, où les exactions et les atrocités de toutes sortes étaient commises contre des populations civiles désarmées et paisibles. Les photos montraient des corps mutilés, des corps d'enfants gisant à même le sol par dizaines, des scènes de massacres collectifs, des scènes de déplacements forcés, des camps d'internement, etc... Le visiteur de ces expositions est vite saisi par cette sensation de similitude avec le génocide du peuple palestinien frère, commis par l'entité sioniste coloniale dans toute la Palestine, et spécialement dans la bande de Ghaza. L'analogie est frappante. «C'est une exposition que nous avons voulue poignante et témoin des faits et atrocités de l'armée coloniale française en Algérie. Le visiteur ne peut s'empêcher de s'interroger sur cette ressemblance avec ce qui se passe en Palestine actuellement», nous confie Mme Hayet Hideb responsable de l'exposition thématique du Cndpi autour des événements du 11 Décembre. Finalement, le colonialisme est le même partout, qu'il soit en Palestine, au Sahara occidental, ou ailleurs, c'est le même visage hideux et barbare.

Le visiteur de l'exposition est également attiré par ces images de déplacements des Moudjahidine, de cours scolaires en plein air, des Moudjahidine en train de prodiguer des soins à des enfants et à des populations désemparées, et.... Une bonne partie a été également réservée aux essais nucléaires criminels de Reggane, mis en scène, de manière judicieuse. La Gerboise bleue, comme l'avait baptisée l'armée coloniale, a été retracée, à travers des photos illustrant les différentes étapes de son déroulement.

Une partie des images mises à profit lors de cette exposition, mettent en relief les effets dévastateurs et les conséquences, encore visibles aujourd'hui parmi les populations de cette partie du Sahara algérien. En effet, des photos illustrent les effets des radiations nucléaires sur la santé des citoyens d'une région très importante de Reggane. Notons que l'exposition thématique des événements du 11 Décembre s'est déroulée, simultanément dans six endroits différents de la capitale, notamment à la Maison de la presse Abdelkader Safir à Kouba, et celle de Bachir Attar près de la place du 1erMai, une exposition au siège de l'Assemblée populaire nationale (APN), au Centre culturel Aïssa Haddad à la rue Didouche-Mourad, au Centre culturel Mustapha-Kateb à la place Audin et une autre au Centre culturel Mohamed Tammam à la rue Asselah Hocine au centre de la capitale. L'exposition s'est déroulée du 11 au 14 décembre en cours, faut-il le noter encore.