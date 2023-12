Les statuts particuliers et les régimes indemnitaires du personnel de l'Éducation nationale, du chercheur hospitalo-universitaire, de l'enseignant-chercheur, du chercheur permanent, du personnel médical et paramédical et de l'imam, ont figuré dans l'ordre du jour du Conseil des ministres, qui s'est réuni, hier, sous la présidence du chef de l'État. Ces textes très attendus par les familles de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de l'Imamat, devront faire l'objet d'une seconde lecture. Le président de la République a, en effet, demandé au gouvernement de revoir sa copie, considérant sans doute que les projets n'avaient pas été suffisamment mûris. Abdelmadjid Tebboune a renvoyé l'examen de ces statuts au mois de février prochain, dans le but de les enrichir et en clarifier le contenu. Il reste que l'engagement d'une hausse des indemnités dès le mois de janvier sera tenu, puisque le principe de l'effet rétroactif de la perception des salaires et primes à partir de janvier 2024 est retenu. Le chef de l'État n'a pas manqué, rapporte le communiqué de la présidence de la République, de renouveler son engagement envers les enseignants de l'Éducation nationale et des universités, ainsi que «sa gratitude pour tous les efforts qu'ils déploient».

L'autre point important au menu du Conseil des ministres a concerné le programme complémentaire pour la wilaya de Tindouf. Le communiqué a indiqué que le programme complémentaire dédié à cette wilaya a été approuvé. Il comprend 18 opérations, liées à 7 secteurs (irrigation, santé, reconstruction et aménagement urbain, environnement, logement, jeunesse). Ces interventions nécessiteront une enveloppe financière de l'ordre de 29,5 milliards de dinars. Cela, en plus du programme déjà en cours d'exécution.

Toujours sur le dossier Tindouf, le président de la République a ordonné le lancement immédiat d'une étude approfondie, en vue de la création d'une zone de libre-échange à la frontière avec la Mauritanie. Notant qu'un grand projet structurant initié par l'Algérie sur le territoire de la Mauritanie est en cours de réalisation. Il s'agit de la route Tindouf-Zouerate.

L'autre dossier qui occupe en permanence le Conseil des ministres, ces derniers mois, à savoir la numérisation, a eu sa part dans la réunion d'hier. Ainsi, l'avancée de la numérisation des domaines domaniaux, fiscaux et douaniers, a été déclaré satisfaisante et le chef de l'État n'a pas manqué d'apprécier les progrès enregistrés dans ce domaine précisément. Il appellera, cependant, à poursuivre et intensifier les efforts en coordination avec le Haut commissariat à la Numérisation. L'objectif, encore une fois, souligné par le président de la République consiste à généraliser le processus de numérisation à tous les secteurs d'activité et de manière unifiée. Pour ce faire, il a exigé l'établissement de rapports d'étape mettant en évidence les progrès réels réalisés en la matière. Cela tout en accélérant la réalisation de toutes les étapes.

Enfin, le Conseil des ministres a clos ses travaux après avoir approuvé les décrets de nominations et de cessation des fonctions aux postes et hautes fonctions de l'État.