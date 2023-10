D’importantes aides humanitaires « urgentes », destinées à Ghaza sont envoyées depuis hier vers l’aéroport Al Arrich en Égypte. Les aides composées de médicaments, nourritures, vêtements et de tentes entre autres sont transportées depuis l’aéroport militaire de Boufarik via un pont aérien comptant plusieurs avions de l’Armée nationale populaire(ANP).

Les aides devront être introduites vers la bande de Ghaza par le poste frontalier de Rafah. Cette décision prise par le président de la République Abdelmadjid Tebboune confirme l’engagement de l’Algérie envers la Palestine qui subit depuis le 7 octobre des raids et bombardements incessants de l’occupant sioniste occasionnant près de 5000 morts dont 70% sont des enfants et des femmes.

La position de l’Algérie s’est exprimée également par la condamnation des agressions continues des forces d’occupation sur la bande de Ghaza soumise depuis des années à un siège intégral et injuste et criminel. On pouvait lire sur un communiqué de la Présidence publié sur Facebook et X « Sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie a décidé d’envoyer en urgence d’importantes aides humanitaires vers l’aéroport El-Arich en République arabe d’Égypte, pays frère, pour les introduire dans la bande de Ghaza via le terminal de Rafah ».

Sur ses réseaux sociaux, l’ANP a également publié les images de cette opération et les préparations des aides sur le point d’être acheminées. On croit savoir par des sources très bien informées que cette première initiative sera suivie par d’autres, notamment que la population de Ghaza manque de carburant pour faire fonctionner les groupes électrogènes dans les hôpitaux. Aucun humain au monde ne peut rester insensible à l’horreur perpétrée par une entité qui n’a pas de sentiment, qui collectionne les massacres heure après heure, qui mutile des bébés, assassine des femmes et des enfants, qui bombardent les mosquées, les églises, les hôpitaux, les maisons, les cafés, les restaurants, les écoles et les marchés. Une entité ou plutôt une secte qui n’a aucune morale transgressant le droit international avec le soutien indéfectible de l’Occident à leur tête les USA.

Décimé, la population de Ghaza qui en plus de 5000 morts compte 1450 disparus dont 800 enfants, n’a qu’une explication, le plan de la création du grand Israël est en cours. Cela signifie « la terre promise », qui s’étendrait du Nil à l’Euphrate. Certains souhaiteraient ainsi qu’Israël dispose de tout le territoire palestinien (Cisjordanie et bande de Ghaza), le Liban et une partie de la Syrie et de la Jordanie, ainsi que la péninsule du Sinaï, d’où la volonté de pousser la population de Ghaza vers le Sinaï et récupérer le territoire de Ghaza. Tuer le maximum et faire immigrer le reste vers le Sinaï qui est un territoire égyptien, entre dans le plan calculé de l’entité sioniste.