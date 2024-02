L'utilisation des moyens de reconnaissance faciale à l'université de Tizi Ouzou donne déjà ses premiers fruits. Plus de sécurité pour les étudiants, moins de dépenses inutiles, notamment au niveau des restaurants. Quelque 40% de réduction des plats servis depuis le lancement de la technique de numérisation consistant en la reconnaissance faciale et la pose de caméra de surveillance. Le chiffre a été donné par les responsables de cette institution lors d'une émission de Radio Tizi Ouzou, diffusée jeudi dernier.

Le journaliste Salem Kheloui invitait dans son émission Awal S wawal, Riadh Belredjedal, directeur de la résidence Tamda 04, Mourad Belaouache, responsable de la résidence Tamda 03. Lila Boudaoud, responsable cellule numérisation (DOU) de Tamda. Djedjiga Berdous responsable de la (DOU) Tamda. Ces chiffres indiquent ainsi le rôle joué par ce système de reconnaissance faciale qui offre un gain indéniable aux recettes budgétaires de l'université. Pour illustrer ce fait, les mêmes responsables ont en effet indiqué que depuis le lancement de l'usage de ces techniques modernes, le nombre de plats servi aux étudiants a baissé de presque la moitié. Aujourd'hui, les restaurants universitaires confectionnent 7 000 repas tandis que ce nombre était de 13 000 avant l'arrivée des caméras de surveillance permettant la surveillance faciale, selon Djedjiga Berdous, responsable de la DOU de Tamda. Un gain énorme en recettes budgétaires. Désormais, ajoutaient les mêmes responsables, la direction de l'université Mouloud Mammeri qui fait un pas de géant dans l'utilisation de ces techniques de hautes technologies passeront à une autre étape dans l'amélioration de la gestion des affaires dans les cités et les campus. La qualité et la formation de l'effectif des résidences sera ainsi l'objectif principal afin de permettre la maximisation de l'usage de ce matériel qui donne déjà les premiers résultats qui ne sont pas des moindres. L'utilisation de caméras de surveillance faciale, les données sur les étudiants sont de plus en plus exactes dans l'établissement des fiches de restauration mais pas seulement. Le bénéfice est aussi visible dans les cités où les extras sont systématiquement repérés par ce matériel. Ce qui permet de donner une meilleure sécurité aux résidents qui ne sont plus contraints de côtoyer des étrangers aux résidences dans les couloirs comme il était de coutume par le passé. Il y a en effet quelques années, les étudiants souffraient dans les cités avec une insécurité qui a atteint des proportions alarmantes. Des agressions se multipliaient de jour comme de nuit dans les cités et les campus. Des étudiants ont été agressés à l'arme blanche, alors que les stupéfiants circulaient le plus facilement au sein de l'université. Des grèves, des sit-in voire même des marches dans la ville de Tizi Ouzou ont été organisés par les étudiants afin d'alerter les pouvoirs publics sur l'état de dégradation de l'université. Aussi, les solutions ont commencé à venir avec une priorité donnée au volet de la sécurité. Les caméras de surveillance ont donc été l'un des éléments de cette stratégie et les résultats n'ont pas tardé à être perceptibles.