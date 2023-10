«Nous travaillons sans relâche pour améliorer les conditions de vie des citoyens de la wilaya», a affirmé le chef de l'exécutif lors d'une intervention radiophonique, rejetant ainsi tous les griefs formulés, à tort ou à raison, à l'endroit de son institution quant au retard qu'accusent les projets structurants dont a bénéficié la wilaya de Béjaïa. Le premier magistrat de la division administrative ne s'est pas voulu seulement rassurant, mais également optimiste pour ce qui est de la concrétisation de tous ces projets dans les délais requis, reconnaissant toutefois des difficultés techniques, qui ralentissent la cadence des travaux.

Ce constat «positif» de la situation découle d'une visite inopinée effectuée, la veille au niveau de l'aéroport et du port de Béjaïa où il a noté avec satisfaction la reprise des travaux au niveau des projets d'extension de la piste d'atterrissage et de l'aérogare. Il a indiqué avoir instruit le directeur par intérim des travaux publics et le responsable de l'entreprise de réalisation de la nécessité de réduire les délais de livraison du projet, soulignant l'impératif d'accélérer le rythme des travaux et le renforcement des chantiers par des moyens humains et matériels nécessaires, afin d'achever les travaux et de livrer les projets dans les plus brefs délais. Le taux d'avancement du projet d'extension de l'aérogare a atteint 70%. Quant aux travaux d'extension de la piste, le pourcentage s'établit à 65%. Au niveau du port, le chef de l'exécutif a visité l'atelier de l'Entreprise nationale de réparation navale, l'Erenav, supervisant le processus de réparation du navire Constantine. Un bassin supplémentaire pour la création d'autres ateliers au niveau de Tala Guilef tout comme, il a confirmé que l'État est prêt à mettre à la disposition de la société une partie du port de Beni Ksila pour les mêmes objectifs. Les travaux de construction d'une école primaire et d'un lycée au niveau du centre urbain d'Igzer Ouzarif dans la commune d'Oued Ghir, sont en voie d'achèvement, a-t-il constaté lors de la même visite. Dans son intervention, le wali s'est engagé à livrer la station de dessalement de l'eau de mer de Tighremt avant la fin de l'année 2024, d'autant plus que les travaux de réalisation des conduites de distribution avancent à pas de course. il en est de même pour le centre d'enfouissement technique, qui reprendra du service dans les plus brefs délais. Les mesures prises pour parer aux inondations pendant la saison automnale, afin d'assurer toutes les conditions nécessaires pour garantir la disponibilité en légumines secs et en pâtes alimentaires ont été abordées, tout comme l'élargissement des capacités de stockage des céréales au niveau des différentes communes et l'identification des points de vente. La situation des différentes opérations inscrites dans les différents programmes de développement, à l'instar des opérations enregistrées dans le cadre du programme de développement communal et sectoriel, ont été passées au peigne fin, sur fond d'instructions sur la nécessité d'un suivi rigoureux des interventions, notamment celles qui sont présentement à l'arrêt, pour diverses raisons. L'impératif d'opérer des visites sur le terrain pour suivre l'avancement des travaux afin de les livrer dans les délais contractuels convenus est l'autre volet sur lequel le wali a insisté, soulignant la nécessité de déployer des efforts supplémentaires afin d'améliorer les conditions de vie des citoyens, compte tenu de l'urgence qu'exigent les opérations de développement, ajoutant qu'il y aura une évaluation détaillée de la mesure dans laquelle ces instructions sont mises en oeuvre et concrétisées sur place.