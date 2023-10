Plusieurs aspects de la vie quotidienne des populations ont été à l'ordre du jour de la session ordinaire de l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou qui s'est ouverte, hier, au niveau de l'hémicycle Rabah Aïssat. L'APW a eu également à soulever une panoplie de problèmes vécus par de nombreuses catégories sociales dont, notamment les personnes aux besoins spécifiques et les enseignants universitaires et les étudiants.

D'emblée, le président de l'APW, Mohamed Klaleche, n'est pas passé par quatre chemins pour pointer du doigt les difficultés que vivent les handicapés dans leur vie quotidienne. La situation à l'université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou a été également passée au peigne fin par les élus qui ont dressé un tableau peu reluisant de la situation prévalant dans les cités et les campus.

Dans son intervention, le président de l'APW, Mohamed Klaleche, a appelé le ministère de tutelle à accorder une attention particulière à l'université Mouloud Mammeri, «car malheureusement force est de constater qu'elle est dans une situation de dégradation généralisée».

L'orateur citera à cet effet pour illustrer son propos «les conditions socio-pédagogiques des étudiants, les conditions socioprofessionnelles des enseignants et du personnel ATS, la dégradation des infrastructures, y compris celles nouvellement réceptionnées à Tamda.

Klaleche dira ainsi que «ce sont autant de problèmes qui peuvent compromettre l'avenir de notre chère université» et de conclure que «l'université de Tizi Ouzou mérite une nouvelle gouvernance et un modèle de gestion inclusive qui privilégie la participation de toutes ses composantes internes et une ouverture effective à ses partenaires et son environnement économique et institutionnel».

Au chapitre des personnes aux besoins spécifiques, l'APW n'a pas manqué de presser les pouvoirs publics à doter cette catégorie de toutes les facilités pour s'intégrer dans la vie de tous les jours et surtout dans les espaces publics.

Klaleche qui intervenait à l'ouverture de la session a signalé l'urgence de «remédier par la mise en place de mécanismes efficients qui redonneront à cette catégorie de la population un espoir et une occasion de s'intégrer pleinement dans la société. Pour y parvenir, explique-t-il, l'APW a mis au point une panoplie de «propositions afin de soulager leur situation et mettre en pratique la politique d'un État social pour lequel des millions de chouhada se sont sacrifiés».

La première des priorités, ajoute-t-il, est «inévitablement l'accessibilité, l'aménagement des accès spécialement pour les personnes à besoins spécifiques, une manière de leur permettre de se déplacer et de se rendre là où ils veulent pour faciliter leur vie quotidienne». En second lieu, figure, selon le président de l'APW, l'accès à la santé publique qui représente un autre calvaire nécessitant la réalisation de salles de rééducation dans chaque EPH afin de désengorger le CHU Nédir Mohamed de Tizi Ouzou.

Une mesure, ajoute-t-il, qui rendra plus facile la prise en charge sanitaire de cette large catégorie de la société. Aussi, l'APW de Tizi Ouzou met à profit cette session pour émettre des recommandations telles que la facilitation des procédures d'obtention des cartes chiffa ainsi que la décentralisation de l'Onaph et de la Dass via la création de bureaux au niveau de chaque zone.

Parmi les recommandations visant à améliorer la vie des personnes aux besoins spécifiques, figure aussi la nécessaire construction de centres d'accueil et d'orientation pour les adultes, ainsi que le recrutement d'assistants médicaux pour accompagner et orienter ces personnes et leurs familles. Faciliter l'accès à l'emploi et au logement est également une mesure à même de faciliter l'intégration de cette catégorie dans la vie de la cité, conclut l'orateur.