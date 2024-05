Prospection des gisements d'hydrocarbures offshore: Sonatrach ajoute une autre corde à son arc. Où en est-on? «Les études menées sur deux régions, la première entre Skikda et Béjaïa et la deuxième entre Aïn Témouchent et Tlemcen, ont révélé des indicateurs positifs, eu égard aux richesses importantes en gaz naturel que recèlent ces deux sites importants», a affirmé, jeudi, le ministre de l'Energie et des Mines lors d'une plénière du Conseil de la nation dirigée par son président, Salah Goudjil. L'exploration offshore des hydrocarbures figurait parmi «les programmes mis en place par l'Etat pour le développement du secteur minier, pétrolier et gazier et les études sont en cours pour déterminer les meilleures techniques d'exploration», a répondu Mohamed Arkab à une question posée par le président du Sénat.

«Une fois toutes les conditions réunies, nous lancerons l'exploration», a poursuivi le successeur de Abdelmadjid Attar, ajoutant que seulement 47% du domaine minier national ont été explorés et ce, dans le nord, les Hauts-Plateaux, et le sud du pays. A ce propos, qu'en est-il de la mine de Ghar Djebilet? Il faut rappeler qu'à ce sujet la Société nationale du fer et de l'acier, Feraal, et l'entreprise chinoise Sinosteel ont conclu un contrat de réalisation de la première unité de prétraitement des minerais de fer à Tindouf, d'une capacité de 4 millions de tonnes/année. Le projet sera achevé à l'horizon 2025. La mine sera exploitée et développée à travers la concrétisation d'autres projets, comme l'usine de traitement du minerai de fer et de production du concentré de fer à Béchar, qui entrera en service à l'horizon 2026, dans le cadre d'un partenariat entre Feraal et Tosyali, a affirmé le ministre. La ligne ferroviaire assurant la liaison Gara Djebilet-Tindouf-Béchar, dont la réalisation est prévue entre 2023 et 2026, connaît un «progrès remarquable», a annoncé par ailleurs Mohamed Arkab qui s'est engagé à ce que le transport du minerai de fer à l'usine de traitement de Béchar se fasse «dans les délais impartis». L'exploitation de la mine avait débuté au niveau de sa partie ouest dont le stock est estimé à 1,26 milliard de tonnes d'un stock global de 3 milliards de tonnes, a-t-il indiqué par ailleurs. Et le marché du gaz, comment se porte-t-il?

L'Algérie avait intégré dans sa stratégie l'intensification de la production de gaz en tant que priorité pour en faire une ressource accompagnant le développement de différentes énergies, à l'instar des énergies renouvelables (EnR), a fait savoir Mohamed Arkab. Concernant le projet de raccordement électrique entre l'Algérie et l'Europe via l'Italie, le ministre a assuré que les discussions étaient dans «leur phase finale». Et où en sont les prix du gaz naturel? Les prix du gaz algérien étaient parmi «les meilleurs au monde à l'heure actuelle», l'Algérie, un des principaux fournisseurs de gaz naturel à l'Europe, était résolue à conforter sa place dans ce domaine, a souligné Mohamed Arkab. A ce propos l'exploration offshore des hydrocarbures pourrait s'avérer d'un grand apport. Le potentiel algérien serait inestimable. La côte est du pays représenterait un réservoir qui est évalué à plusieurs trillions de mètres cubes de gaz biogénique. Le gaz biogénique est un combustible fossile qui représente actuellement 20% des réserves mondiales de gaz conventionnel. Cette source d'énergie naturelle présente le double avantage d'avoir un cycle de production rapide et d'être facilement exploitable. Une ressource dont regorgeraient les fonds marins nationaux. Et c'est certainement là la bonne nouvelle pour l'Algérie. L'évolution de la consommation locale en gaz est, en effet, tirée principalement par l'industrie, dont la consommation en gaz passerait de 10 milliards de mètres cubes en 2019 à 17 milliards de mètres cubes en 2028, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,9%. L'exploration offshore arrive donc à point nommé pour la satisfaire.