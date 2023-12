L'engagement de l'Algérie aux côtés du continent africain, ces dernières années, est devenu une question de souveraineté stratégique et un défi économique national. Et pour preuve, un chapitre non négligeable est réservé aux opérations, programmes et projets de renforcement de la coopération multilatérale, dans le tableau de bord du président de la République Abdelmadjid Tebboune.

Dès 2020, sur instructions du chef de l'État, l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement (Aacisd) a été créée avec, pour objectif de se focaliser sur le continent. En février 2023, Tebboune annonce la décision d'allouer une dotation budgétaire d'un milliard de dollars USD, d'aide au développement des pays africains, qui sera géré par cette agence. Un nouveau gage de l'engagement sincère de l'Algérie, en vue d'arrimer le continent à un rythme appréciable de développement économique profitable. «J'ai décidé d'injecter un montant d'un milliard de dollars US au profit de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement pour le financement de projets de développement dans les pays africains, notamment les projets d'intégration ou ceux à même de contribuer à accélérer le développement en Afrique», devait indiquer Tebboune, dans un message adressé aux participants du 36e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA), qui s'est tenu en Éthiopie. L'Algérie concourt, depuis ces dernières années, à développer une approche conciliant entre développement, stabilité politique et sécurité dans le continent. Parallèlement, les responsables du pays ont également poursuivi leurs efforts, à travers des approches consensuelles, favorisant communication et sensibilisation, en vue de mutualiser les programmes et les plans d'action.

Les exemples ne manquent pas pour illustrer cette voie solidaire et pragmatique à la fois, visant à mettre en oeuvre les engagements pris ces dernières années. Sur le plan de l'aviation civile, le Président a donné ordre à la principale compagnie aérienne nationale de multiplier les vols, mais aussi d'inaugurer de nouvelles liaisons sur le continent. Un signal fort en direction de «Mama Africa». De nouvelles liaisons en direction de Douala au Cameroun, Alger-Johannesburg en Afrique du Sud et une nouvelle destination vers Addis-Abeba, en Ethiopie. Air Algérie compte déjà des liaisons aériennes à la Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso,'Égypte, Tunisie, Mauritanie, Niger et Sénégal. Aussi, dans la perspective de relancer les investissements économiques et industriels dans le continent, des banques algériennes ont pris place dans le décor de deux grands pays africains, à savoir le Sénégal et la Mauritanie. Cela, en attendant l'implantation d'autres nouvelles banques.

Des foires temporaires et d'autres permanentes sont régulièrement organisées dans nombre de pays africains. Sur le plan de la logistique et des infrastructures de base, l'Algérie a consenti des efforts colossaux, en l'espace de quelques années, en vue de démontrer le degrés de son engagement dans cette voie salvatrice pour le continent.