Les collectivités locales, leurs missions et leur rôle économique étaient, hier, au menu du Conseil du gouvernement, présidé par le Premier ministre, Nadir Larbaoui. La réunion a, en effet, examiné des «projets de textes relatifs aux collectivités locales (qui) s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre des engagements du président de la République», rapporte un communiqué du Conseil du gouvernement. Cette nouvelle législation poursuit l'objectif de renforcer «la démocratie participative», note la même source. Un aspect majeur dans la gouvernance locale, mais qui n'est pas du tout développé en Algérie. Le fonctionnement des APC et des APW échappe au contrôle direct des citoyens. Une meilleure participation dans la prise de décision des citoyens sur des thèmes qui les concernent directement aura pour conséquence de les impliquer dans la vie de la cité, et partant, consolider le dialogue entre la classe politique locale et les électeurs. Un facteur essentiel dans la promotion de la démocratie. Les textes examinés par le gouvernement ne se limitent pas à cet aspect de la gouvernance, mais abordent également «le rôle économique des collectivités locales dans le développement et la diversification de l'économie nationale». Une approche, aujourd'hui, totalement absente du corps juridique concernant les communes. Un état de fait qui se traduit par un grand déficit dans l'exploitation des richesses locales. Et pour donner leurs chances aux cellules de base de l'État, les mêmes textes envisagent une «réforme du système fiscal et financier au profit des collectivités locales». Ceci leur ouvre une formidable perspective de se voir «attribuer des ressources leur permettant de renforcer leur rôle économique et social». C'est, faut-il le préciser, une revendication insistante des maires. Le communiqué du Conseil du gouvernement ne précise pas les modalités d'affectation de nouvelles ressources fiscales, ni leur origine, mais le seul fait d'ouvrir le dossier est en soi, une sérieuse avancée, qui ouvrirait la voie à un débat parlementaire passionnant, sachant que les membres du Conseil de la nation sont aux deux tiers issus des assemblées locales.

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé, hier, une réunion du gouvernement consacrée à l'examen des avant-projets de lois relatives à la commune et à la wilaya ainsi qu'un avant-projet de loi modifiant la loi monétaire et bancaire. L'autre point important de ce Conseil a été «l'examen des avant-projets de lois relatives à la commune et à la wilaya, ainsi qu'un avant-projet de loi modifiant la loi monétaire et bancaire», souligne la même source. Le gouvernement a examiné également «un projet de décret exécutif portant déclaration d'utilité publique de l'opération relative à la réalisation des travaux de raccordement en aval de la station de dessalement de l'eau de mer de Béjaïa en vue de renforcer l'alimentation en eau potable». Cela «en application du programme du président de la République relatif à la sécurité hydrique», précise le même communiqué.