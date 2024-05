Le président du Conseil de la nation,. Salah Goudjil, a adressé, dimanche dernier, un message de condoléances aux familles des enfants décédés, samedi, par noyade au niveau de la Promenade des Sablettes. «Mahmoudi Hamza, Ben Kaida Sohaïb, Rabehi Anas, Derouaïa Alaeddine et Ben Kaida Younes Abdelmoutalib, cinq enfants à la fleur de l'âge qui ont rendu l'âme dans une terrible tragédie à la Promenade des Sablettes à Alger, où ils ont été ravis à leurs parents et leurs proches», lit-on dans le message. «Nous partageons votre douleur et votre peine suite à la perte de vos enfants et prions Allah de leur accorder Sa sainte miséricorde et de vous prêter patience et réconfort», a écrit le président du Conseil de la nation à l'adresse des parents des victimes, en son nom personnel et au nom des membres du Conseil.