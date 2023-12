Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses condoléances aux familles des victimes de l’accident de la route survenu mercredi soir à Tiaret suite au renversement du bus de l'équipe de football du MC El Bayadh, entraînant le décès du gardien de but, Zakaria Bouziani et de l'entraîneur-adjoint, Khaled Meftah."C'est avec une profonde affliction et tristesse que j’ai appris la nouvelle de la tragédie qui a secoué le personnel d'entraînement et les joueurs du MC El Bayadh. En cette douloureuse épreuve, je présente mes sincères condoléances et mes profonds sentiments de compassion aux familles des victimes, souhaitant prompt rétablissement aux blessés. Je présente également mes condoléances à tous les supporters de l'équipe. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", a écrit le président de la République.