L'attention prêtée au volet de l'Internet au cours du Conseil des ministres, mercredi écoulé, dénote l'importance de ce dossier névralgique aux yeux du président de la République, qui a fait du chantier de la numérisation, son cheval de bataille. Des résolutions importantes ont marqué le conclave des ministres sur ce volet précis, notamment pour ce qui est du déploiement de la fibre optique, les mesures techniques préventives et d'entretien, les fournisseurs d'Internet et les mesures de précaution en cybersécurité. Pour ce qui est premier point cité, le Président a mis l'accent sur la nécessité de «poursuivre la progression constante dans l'achèvement du raccordement national à la fibre optique», note le communiqué de la présidence de la République. Plus important encore, étant donné l'importance de ce volet et son impact sur l'environnement des différentes réformes engagées dans le pays, le Président a donné des instructions fermes au ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, en vue de produire localement la fibre optique. Un chantier important qui pourrait se solder par des résultats inattendus, étant donné que la fibre optique ne concerne pas uniquement, les seuls domaines de l'Internet. En effet, dans le monde d'aujourd'hui, les applications de la fibre optique s'étendent à plusieurs domaines d'activité, aussi névralgiques que stratégiques tels que la robotique, les lasers de puissance et les capteurs optiques, etc. cela, sans compter les domaines industriel, spatial, de sécurité, etc. Concernant les fournisseurs d'Internet, Tebboune a ordonné à «oeuvrer à la diversification des fournisseurs». Une manière de jouer la carte de la précaution et de la sûreté en la matière, étant donné les risques connus dans ce volet précis. Mais pas que, puisque la diversification des fournisseurs d'accès à Internet pourrait jouer sur la multiplication et la diversification des offres, appui à la qualité des prestations de services et le rabaissement des coûts pratiqués, etc. Le Président a également focalisé son attention sur les «les mesures techniques préventives (à prendre: ndlr) pour assurer le maintien du raccordement au réseau Internet, en cas de pannes connues dans ce domaine pour diverses raisons, notamment naturelles». Les expériences passées, notamment les pannes et les coupures d'Internet survenus dans le pays, démontrent l'importance de prendre les mesures adaptées, en vue d'éviter un isolement Internet préjudiciable. Enfin, tout aussi important, le volet de la cybersécurité a également suscité l'intérêt du président de la République, qui a appelé à prendre toutes les mesures nécessaires, «y compris l'entretien et le contrôle technique périodiques des câbles sous-marins et des réseaux centraux». Pareilles mesures sont à même d'anticiper sur d'éventuelles complications futures, le monde étant devenu une sorte de tumulte géopolitique menaçant et insoutenable.