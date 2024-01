Le président de l'APN a saisi l'occasion de la Journée nationale de la commune, célébrée le 18 janvier dernier, pour souligner l'urgence d'une réforme de cette première institution de la République dans le sens d'une implication directe des citoyens dans la gestion de la collectivité locale. En ce sens, Brahim Boughali a signalé à l'adresse des gouvernants de la chose publique que la nouvelle Algérie «repose sur une vision participative qui consacre à tout un chacun un espace dans lequel il participe activement dans son édification, chacun à son niveau». Et c'est donc naturellement que le président de l'APN a reposé la problématique de la révision des Codes de la commune et de wilaya dont l'avant-projet de loi est enregistré au niveau du bureau de l'APN.

Ce dossier épineux et stratégique dans le domaine de la gestion des collectivités locales a été l'objet d'analyses, d'études et de débats profonds dans la perspective de l'enrichir et de répondre aux interrogations et attentes des élus locaux en premier lieu. Dans ce sens, le président de l'APN. Brahim Boughali, a rappelé que «le cadre juridique idéal de la commune doit consacrer l'esprit d'initiative et de réactivité, dans le respect de la loi et loin des intérêts personnels. Ce cadre devrait maintenir le lien entre cette structure et l'Administration centrale, de sorte à ne pas entraver les projets, ni démotiver les élus», a expliqué Boughali.

Boughali a appelé les pouvoirs publics a mettre en place une démarche procédurale permettant aux P/APC et les élus en général d'avoir des prérogatives en mesures de les aider à faire honorablement leur travail et d'assumer pleinement leur responsabilité dans la gestion de la chose relavant de la cité.

À ce propos, Brahim Boughali a déclaré que «les nombreuses tentatives visant à parvenir à une mouture idoine des prérogatives attribuées aux présidents d'APC, chargés de la gestion des affaires locales du citoyen, en mesure de permettre à ces élus de jouer pleinement leur rôle, à la lumière de données réelles, souvent difficiles», et d'ajouter «je suis optimiste quant à l'avenir de la commune, qu'il entrevoit prospère, d'autant que les hautes autorités font montre, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, d'une volonté de fer à en moderniser la gestion», a affirmé Brahim Boughali.

Pour rappel, il faut dire que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a insisté sur la nécessité d'opérer une réforme profonde touchant le secteur des collectivités locales en soulignant «la nécessité de poursuivre la réforme du secteur des collectivités locales, suivant une vision globale et profonde adaptée à son programme présidentiel, d'autant que le système juridique régissant les collectivités n'est plus adapté aux grandes mutations que connaît le pays», a rappelé le président Abdelmadjid Tebboune.

Le président Tebboune a appelé à «la préparation de propositions viables et modernes concernant les codes de la commune et de la wilaya, étant les deux institutions constitutionnelles habilitées à gérer les collectivités locales et territoriales».

C'est là un engagement concret d'aller vers une nouvelle révision du Code de la commune et de wilaya qui sera le début d'une nouvelle étape de gestion des collectivités locales sur la base d'une implication massive et profonde des citoyens dans le cadre du principe de a démocratie participative.

Mais surtout de voir l'élu s'enrichir de nouvelles prérogatives lui permettant d'assumer son rôle de premier magistrat de sa municipalité avec tout ce que cela implique comme droits et devoirs.