L'avant-projet de la loi de finances 2024 sera débattu prochainement à l' APN. Le texte en question prévoit une augmentation substantielle des dépenses publiques pour la période 2024 à 2026, par rapport à l'exercice précédent. Le total des dépenses est porté de ce fait en 2024 à 15 275, 3 milliards de dinars contre 14.706,8 milliards de dinars, prévues dans la loi de finances rectificative 2023. Ainsi, les dépenses globales de l'État passeront-elles de 104 milliards de dollars dans la LFR2023 à plus de 112 milliards de dollars dans la LF2024.

D'après les indicateurs budgétaires, les dépenses publiques représentent 43% du PIB. Elles (les dépenses...Ndlr) seront de 15 900,4 en 2025(41,9% du PIB) et 15 705,6 en 2026(38,9% du PIB). Sur la base des recettes et dépenses prévisionnelles, le déficit budgétaire passera à 6 170 milliards de dinars (-17,7% du PIB) en 2024. Il atteindra 6 363,3 en 2025 (-16,8% du PIB) et à 5 823,7 en 2026, soit (14,4 du PIB). Le solde global du Trésor atteindra (-7 073,2 milliards de dinar en 2024), ce qui représente (-19,9% du PIB). Le même solde atteindra (-7 266,5 en 2025) et (-6 726,9 en 2026). Selon les indicateurs de l'économie globale, le PIB prévisionnel enregistrera une croissance de 4,2%, en passant à 35 530,6 milliards de dinars en 2024. Il sera de 37 982,5 milliards de dinars en 2025, et 40 347,5 milliards de dinar en 2026. Le PIB hors hydrocarbures atteindra pour sa part, 29 198,8 milliards de dinars. Quant au PIB hors hydrocarbures et hors agriculture, il est estimé à 25 472,3 milliards de dinars. Les recettes globales prévues enregistrent quant à elles, une hausse progressive pour la période de 2024 à 20026. Elles atteindront 9 105, 3 milliards de dinars en 2024, soit (25,6% du PIB), 9 537,2 en 2025, soit (25,1% du PIB) et 9 881,9 en 2026, représentant (24,5% du PIB). Notons que le Plf2024 est élaboré sur la base d'un prix référentiel du baril de pétrole de 60 dollars pour la période entre 2024 et 2025.

S'agissant de la croissance économique, il est attendu en 2024 une croissance autour de 5%, tirée principalement par le secteur des hydrocarbures (+0,9%), l'agriculture (+5,6%), l'industrie (+7,5%), le bâtiment et les travaux publics (+6,2%) et les services (+5%). La fiscalité ordinaire prévisionnelle s'établit à 4 117, 3 milliards de dinars tandis que la fiscalité pétrolière atteindra 3 512, 3 milliards de dinars. Les recettes hors fiscalité pétrolière s'élèvent à 5593 milliards de dinars. Concernant la répartition des budgets pour l'année 2024, le ministère des Ffinances s'est réservé la part du lion, suivi par le ministère de la Défense nationale, l'Éducation nationale et du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales en quatrième position. Le secteur de la défense a obtenu au titre de l'année 2024, un budget de l'ordre de 2 926 milliards de dinars. L'Éducation nationale a réussi à obtenir une enveloppe de 1 440 milliards de dinars, suivie par le ministère de l' Intérieur et de Collectivités locales avec un montant de 1 329 milliards de dinars.

Par ailleurs, il a été décidé dans la présente loi de réduire le taux d'intérêt de 100% sur les prêts accordés par les banques publiques dans le cadre de la réalisation du programme de 50 000 logementsAadl qui sera lancé au cours de l'année 2024. L'article 97 de la loi de finances de 2024 dispose que «le taux d'intérêt sur les prêts accordés par les banques publiques est réduit de 100%», dans le cadre de la réalisation du programme supplémentaire de 50 000 logements Aadl. Pour rappel, ce programme entre dans le cadre du Plan d'action du gouvernement (2020-2024) qui a décidé de réaliser 80 000 logements Aadl sur le total d'un million d'unités prévues.

Sur un autre plan, le texte prévoit l'ouverture d'un fonds spécial pour la promotion des exportations. L'article 115 de ladite loi stipule qu' il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-153 intitulé «Fonds de promotion des exportations». En recettes, il sera alimenté par une part estimée à 5% de la taxe intérieure de consommation, les contributions des organismes publics et privés ainsi que d'autres legs et dons.